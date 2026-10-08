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Субсидію призначать автоматично не всім: Пенсійний фонд пояснив, кому треба подати заяву

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Субсидію призначать автоматично не всім: Пенсійний фонд пояснив, кому треба подати заяву
Зміни в складі домогосподарства можуть вимагати повторного звернення за субсидією
фото:if.gov.ua

У жовтні Пенсійний фонд перегляне розмір виплат на опалювальний сезон 2026–2027 років

Більшості одержувачів житлової субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, однак для окремих категорій громадян автоматичного перерахунку недостатньо. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому субсидію перерахують автоматично

У жовтні ПФУ перегляне розмір житлової субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для більшості домогосподарств перерахунок відбудеться автоматично, тому повторно подавати заяву не потрібно.

Автоматично субсидію перерахують, зокрема, тим, кому її вже було призначено на неопалювальний період. Також переглянуть виплати для домогосподарств, яким у неопалювальний сезон субсидію розрахували у нульовому розмірі.

Кому треба подати заяву

Звернутися до Пенсійного фонду потрібно тим, хто вперше хоче отримати житлову субсидію.

Також заяву та декларацію необхідно подати, якщо станом на 1 жовтня змінилися:

  • склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;
  • склад сім'ї члена домогосподарства;
  • перелік житлово-комунальних послуг, на які призначається субсидія.

Окремо звернутися до ПФУ можуть громадяни, яким субсидію на неопалювальний період не призначили через заборгованість за комунальні послуги. Це можливо, якщо борг погашено, укладено договір про його реструктуризацію або заборгованість оскаржується в суді.

Які документи потрібні

Для призначення субсидії подають заяву та декларацію про доходи і витрати домогосподарства. За потреби можуть знадобитися додаткові документи.

Зокрема, орендарям потрібно надати договір найму житла. У разі реструктуризації боргу за комунальні послуги – відповідний договір. Внутрішньо переміщеним особам може знадобитися довідка ВПО, якщо субсидія оформлюється за фактичним місцем проживання.

Подати документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП, уповноважених посадових осіб територіальної громади або поштою. Також заяву можна оформити онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ та портал «Дія».

Коли подати заяву

Якщо звернутися за субсидією з 1 жовтня до 30 листопада включно, виплату призначать із початку опалювального періоду – з 1 жовтня, якщо право на неї виникло.

Якщо звернутися пізніше, субсидію призначать із місяця подання заяви.

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років ПФУ враховує доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року. Для пенсіонерів враховується пенсія за серпень 2026 року.

Раніше «Главком» розповідав, що українці, які опалюють житло твердим паливом, можуть отримати окрему субсидію або пільгу на його придбання. Допомогу призначають один раз на опалювальний сезон, а звернутися за нею потрібно до Пенсійного фонду.

У 2026 році під час розрахунку субсидії враховується вартість двох тонн твердого палива – гранична вартість становить 4602,57 грн за тонну. Водночас фактичний розмір виплати визначають індивідуально з урахуванням доходів і складу домогосподарства.

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Теги: пенсія Пенсійний фонд субсидія

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