Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на хліб можуть злетіти на 20%

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ціни на хліб можуть злетіти на 20%
За даними Держстату, у липні середня ціна традиційного батона в Україні була 24,6 грн за 500 грамів
фото з відкритих джерел

За останні місяці борошно зросло в ціні на 50%

Українські пекарі попереджають про можливе помітне зростання цін на хліб або скорочення його виробництва, що може призвести до перебоїв з постачанням. Причиною цього є різке подорожчання борошна, олії, цукру та підвищення витрат на електроенергію. Про це повідомляє ВВС.

За останні місяці борошно подорожчало на 50%, що вже зараз робить випічку хліба дорожчим процесом. Крім того, пекарі стикаються з необхідністю збільшувати зарплати через брак робітників, а з вересня очікується підвищення акцизів на пальне, що зробить доставку ще дорожчою.

Хоча врожай пшениці цього року може бути на рівні минулого, її якість викликає питання. Хороша пшениця дорожча і має попит на зовнішніх ринках, що штовхає ціни вгору.

Через ці фактори ціни на хліб, за словами виробників, можуть зрости на 15-20%. Інакше хлібозаводи можуть зупинитися, що спричинить перебої з хлібом у країні. Однак, навіть якщо подорожчання відбудеться, воно відбуватиметься поступово, а не одразу.

Але не лише врожай впливає на вартість хліба. Сюди додаються проблеми з дорогою електрикою, нестачею робочої сили та подорожчанням палива. Ці чинники ускладнюють роботу великих виробників, які виробляють так званий «соціальний хліб».

Крім того, змінюється культура споживання хліба: люди стали їсти менше традиційного хліба, а натомість віддають перевагу крафтовим виробам з невеликих пекарень чи пекарень у супермаркетах. Війна погіршила ситуацію: з країни виїхало багато споживачів, а військові, незважаючи на те, що вони перебувають у статистиці як споживачі, насправді такими не є.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.

Читайте також:

Теги: імпорт пшениця хліб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 липня більшість країни була без світла 15-18 годин
Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
26 липня, 18:04
Експорт електроенергії з Росії до Китаю впав до рекордно низьких рівнів
Путін прощає «дружнім» країнам борги. Санкційні втрати Росії
30 липня, 22:22
Нацбанк у своємі звіті наголошує, що розширення можливостей сектору відновлювальної енергетики сприятиме зменшенню дефіциту електроенергії
Будівництво зелених електростанцій покращуватиме стан економіки – НБУ
3 серпня, 12:00
Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США
Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США
6 серпня, 00:54
Хмельницька атомна електростанція
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Європейські підприємства зберігали понад 2 млрд куб. м газу в Україні
Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів Росії – FT
13 серпня, 08:52
Інвестори вказують, що законопроєкт стимулює нарощення потужностей малої і великої розподіленої вітрової генерації
Інвестори закликали Свириденко підтримати податкові стимули для будівництва вітроелектростанцій
14 серпня, 17:29
Найбільше зростання торгівлі через «треті країни» відбулося саме з тими товарами, на які зараз діють жорсткі санкційні обмеження
Які країни допомагають Росії обходити санкції: дослідження The Economist
20 серпня, 20:03
Багато місцевих робітників-огранщиків втратили роботу і ледве зводять кінці з кінцями
Війна в Україні призводить до кризи у індійській алмазній промисловості — DW
Сьогодні, 23:12

Особисті фінанси

Ціни на хліб можуть злетіти на 20%
Ціни на хліб можуть злетіти на 20%
Допомога переселенцям: як зміняться виплати 2025 року
Допомога переселенцям: як зміняться виплати 2025 року
В Україні триває зростання цін на помідори: деталі
В Україні триває зростання цін на помідори: деталі
Призначення субсидії: що зміниться з 1 вересня
Призначення субсидії: що зміниться з 1 вересня
У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій
У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій
Пенсійний фонд назвав розміри виплат для чорнобильців
Пенсійний фонд назвав розміри виплат для чорнобильців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
11K
У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій
7581
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua