Ціни на хліб можуть злетіти на 20%

За даними Держстату, у липні середня ціна традиційного батона в Україні була 24,6 грн за 500 грамів

За останні місяці борошно зросло в ціні на 50%

Українські пекарі попереджають про можливе помітне зростання цін на хліб або скорочення його виробництва, що може призвести до перебоїв з постачанням. Причиною цього є різке подорожчання борошна, олії, цукру та підвищення витрат на електроенергію. Про це повідомляє ВВС.

За останні місяці борошно подорожчало на 50%, що вже зараз робить випічку хліба дорожчим процесом. Крім того, пекарі стикаються з необхідністю збільшувати зарплати через брак робітників, а з вересня очікується підвищення акцизів на пальне, що зробить доставку ще дорожчою.

Хоча врожай пшениці цього року може бути на рівні минулого, її якість викликає питання. Хороша пшениця дорожча і має попит на зовнішніх ринках, що штовхає ціни вгору.

Через ці фактори ціни на хліб, за словами виробників, можуть зрости на 15-20%. Інакше хлібозаводи можуть зупинитися, що спричинить перебої з хлібом у країні. Однак, навіть якщо подорожчання відбудеться, воно відбуватиметься поступово, а не одразу.

Але не лише врожай впливає на вартість хліба. Сюди додаються проблеми з дорогою електрикою, нестачею робочої сили та подорожчанням палива. Ці чинники ускладнюють роботу великих виробників, які виробляють так званий «соціальний хліб».

Крім того, змінюється культура споживання хліба: люди стали їсти менше традиційного хліба, а натомість віддають перевагу крафтовим виробам з невеликих пекарень чи пекарень у супермаркетах. Війна погіршила ситуацію: з країни виїхало багато споживачів, а військові, незважаючи на те, що вони перебувають у статистиці як споживачі, насправді такими не є.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.