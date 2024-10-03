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Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії вкладають гроші

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світова криза змінила сегмент розкоші: у що багатії вкладають гроші
Годинники залишаються предметом розкоші, у який заможні люди готові інвестувати кошти
фото з відкритих джерел

Найвигіднішим активом класу люкс для багатіїв залишаються витриманий віскі, вина та розкішні годинники

В індустрії товарів розкоші, яка історично була досить стійка до економічних труднощів, спостерігається спад через зниження попиту. Поведінка споживачів змінюється, вони зменшують свої витрати на товари розкоші та переключаються на товари першої необхідності, зазначає аналітик Signet Bank Карліс Гулбіс. Про це пише bb.lv.

Азійський регіон, що є найбільшим у світі ринком товарів розкоші, значно підірвав прибутки більшості компаній, які займаються продажем предметів розкоші. Наприклад, обсяг продажів Richemont у першому кварталі року загалом залишився на колишньому рівні, але в Азійському регіоні знизився на 19%. При цьому падіння в Китаї склало 27%.

У свою чергу група Swatch зіткнулася з падінням загального обсягу продажів на 14% за перше півріччя. Продаж у магазинах Burberry у першому кварталі цього року знизився на 21%, а в Азії – на 23%.

Ці результати не могли не вплинути на ціни акцій компаній: акції Burberry знизилися на 70,3% порівняно з минулим роком, Hugo Boss – на 46,6%, Dior – на 18,7%, а Swatch – на 32,8%. Раніше ринок товарів розкоші показував високу стійкість до економічних коливань і відновлювався швидше за інші ринки.

Наприклад, коли ринок почав відновлюватись після глобальної фінансової кризи 2008 року, люксові бренди змогли багаторазово перевершити індекс S&P 500, дохідність якого за період з 1 квітня 2009 року до 30 грудня 2010 року становила 60,8%. Прибутковість Burberry за той же період становила 311,4%, Richemont – 270,7%, LVMH – 168,7%, Hermes – 87,8%.

Індекс S&P 500 – фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Індекс виник 1923 року і був розширений до 500 компаній у січні 1957 року. Дивлячись на динаміку змін індексу на графіку, можна отримати уявлення про злети та падіння економіки Америки в періоди зростання та спаду. Індекс S&P 500 був розроблений і продовжує підтримуватись S&P Dow Jones Indices – спільним підприємством, яке належить S&P Global.

У що багатії вкладають кошти? 

Схоже, що за останні 10 років ексклюзивний віскі був найвигіднішим активом класу люкс, а також вина та розкішні годинники.

На нещодавніх аукціонах було встановлено безліч рекордів із продажу, і колекціонери іноді платили мільйони за одну пляшку. Наприклад, на аукціоні Sotheby's у листопаді 2023 року пляшку The Macallan Valerio Adami (60-річний віскі, усього було виготовлено лише 40 пляшок) було продано за $2,7 млн. До початку аукціону Sotheby's оцінював цю пляшку у $1,5 млн.

Наступними двома товарами розкоші, що принесли найбільший прибуток за 10 років, були вишукані вина та розкішні годинники – з прибутковістю 146% та 138% відповідно. Найменшу прибутковість показали ювелірні вироби (+37%), такі як кільця, намиста, а також кольорові алмази (+8%), включаючи рідкісні рожеві та сині алмази.

Нагадаємо, нове дослідження показує, що 39,7 млн осіб, або 14% населення ЄС, не змогли дозволити собі поїхати у відпустку на тиждень у 2022 році. 

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Теги: економіка бізнес ринок криза розкіш

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