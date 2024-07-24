Ціни на кавуни змінилися: скільки коштують наразі (фото)

Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої декади липня поточного року, темпи дозрівання кавунів у полях істотно прискорилися

Наразі ціна на баштанні підскочила до 18, 90 грн/кг

В Україні зросли ціни на кавуни. Наразі баштанні коштують 18, 90 грн/кг. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Ще 19 липня аналітики проєкту EastFruit повідомляли, що кавун коштує 15 грн/кг, що стало мінімальним показником, як мінімум за останні три сезони. Наразі ж ціна підскочила до 18, 90 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг.

Зазначимо, звільнена частина Херсонщини вже друге літо дає країні кавуни. Та якщо до великої війни область постачала на внутрішній ринок третину цієї баштанної культури, то нині обсяги значно скоротилися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла докторка сільськогосподарських наук, заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко.