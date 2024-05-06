Скільки отримують Шмигаль і Кубраков: уряд оприлюднив зарплати міністрів

Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем’єра та віце-прем'єрів

Фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заробітна плата становила 77404,77 грн

Кабінет міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єра та віце-прем'єрів за квітень 2024 року. Про це повідомив Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заробітна плата становила 77404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі:

посадовий оклад – 48077,50 грн;

заробітна плата за час відрядження – 48077,50 грн.

Фактично отримана першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко заробітна плата становила 72207,39 грн.

Нарахована заробітна плата – 89698,62 грн, у тому числі:

посадовий оклад – 43706,82 грн;

заробітна плата за час відрядження – 34965,44 грн;

допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11026,36 грн;

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80842,68 грн.

Нарахована заробітна плата – 100425,70 гривні, у тому числі:

посадовий оклад – 83042,95 грн;

заробітна плата за час відрядження – 17382,75 грн.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук заробітна плата становила 77404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96155,00 грн, у тому числі:

посадовий оклад – 65560,23 грн;

заробітна плата за час відрядження – 30594,77 грн.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим заробітна плата становила 77404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96155,00 грн, у тому числі:

посадовий оклад – 96155,00 грн.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96155,00 грн, у тому числі:

посадовий оклад – 74301,59 грн;

заробітна плата за час відрядження – 21853,41 грн.

Фактично отримана міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим заробітна плата становила 72196,42 грн.

Нарахована заробітна плата – 178914,93 грн, у тому числі:

посадовий оклад – 87413,64 грн;

відпустка – 2780,57 грн;

матеріальна допомога на оздоровлення – 84350,04 грн;

заробітна плата за час відрядження – 4370,68 грн.

Фактично отримана державним секретарем Кабінету міністрів Олександром Яремою заробітна плата становила 110128,90 грн.

Нарахована заробітна плата – 136806,08 грн, у тому числі:

посадовий оклад – 71010,55 грн;

надбавка за ранг – 800,00 грн;

надбавка за вислугу років – 25730,88 грн;

надбавка за роботу з таємними документами – 18379,20 грн;

заробітна плата за час відрядження – 20885,45 грн.

Нагадаємо, Нацбанк дав прогноз на три роки, як зростатимуть зарплати українців.