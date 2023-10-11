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Словацький політолог пояснив, звідки взялася ненависть ймовірного нового премʼєра Фіцо до України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Словацький політолог пояснив, звідки взялася ненависть ймовірного нового премʼєра Фіцо до України
2009 року Фіцо приїхав до Києва домовлятися із Юлією Тимошенко про реверсне постачання газу українською ГТС (газотранспортною системою)
фото з відкритих джерел

«Українцям плювати на нас. Треба переосмислити всю нашу політику відносно України»

Перемігши на парламентських виборах у Словаччині, до влади може повернутися колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Ще під час передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв, що у разі перемоги не надішле Києву «жодного патрона», і виступав проти вступу України до НАТО. Він також натякав, що може спробувати запобігти подальшим санкціям ЄС проти Росії. Керівник Словацької асоціації зовнішньої політики Александер Дулеба розповів «Главкому», звідки взялася ненависть ймовірного нового премʼєра Фіцо до України.

Фіцо не приховує своєї антиукраїнської передвиборчої риторики. В історії його персонального досвіду пов’язаного з Україною була одна проблема. 2009 року він як премʼєр приїхав до Києва домовлятися з українською колегою Юлією Тимошенко про реверсне постачання газу українською ГТС (газотранспортною системою).

«Тоді наша країна не мала можливості повністю забезпечувати себе газом. Нам було потрібно, щоб з України йшло зовсім трошечки газу. Врешті-решт Фіцо три години чекав зустрічі з Тимошенко. А коли дочекався, то вона виділила йому всього 20 хв часу. Ніякої розмови не вийшло. Після цієї зустрічі він повернувся дуже лютим. Мовляв, українцям плювати на нас. Треба переосмислити всю нашу політику відносно України», – зауважив словацький політолог.

До того ж Росія могла втрутитися у словацькі вибори, щоби допомогти Роберту Фіцо вибороти перемогу. Дулеба зазначив, що у РФ безперечно був свій інтерес, щоби партія з антиукраїнською риторикою виграла.

Зауважимо, лідер популістської політичної сили Smer («Курс») проросійського спрямування Роберт Фіцо серед іншого обіцяв своїм виборцям зупинити військову допомогу Україні та применшував проблеми нашої держави. Він запевняв, що у словаків становище набагато гірше, ніж в українців, які десятий рік ведуть війну з другою армією світу. До цього Фіцо публічно заперечував право української держави на євроатлантичну інтеграцію.

Роберт Фіцо – один з головних претендентів на крісло прем’єр-міністра Словаччини. Назвати його великим другом України дуже важко.  До прикладу, скандальну заяву про те, що в Україні толерується нацизм, Фіцо зробив під час мітингу, присвяченого Словацькому національному повстанню (1944 р.) у Зволені. Він розкритикував чинний уряд, який допомагає Україні, зокрема зброєю. Під час мітингу політик повторив усім відомі штампи російської пропаганди про нібито знищення росіян у будинку профспілок в Одесі у 2014 році, підрозділ «Азов», у якому нібито служать нацисти. 

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

Як відомо, партія проросійського політика перемогла на парламентських виборах у Словаччині. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України. Популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо набрала 23% голосів. 

Зауважимо, проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну. Фіцо сказав, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ.

До слова, уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги. Політичні партії, які виступають проти підтримки Києва, ведуть переговори про створення коаліції.

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає за припинення підтримки України. Він висловив занепокоєння щодо наслідків війни, пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». 

Раніше повідомлялося, що президентка Словаччини Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів. Згодом очільниця Словаччини уточнила, що Братислава має продовжувати надавати військову допомогу Києву, адже йдеться про безпеку двох країн. 

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що заяви Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні продиктоване тим, що у Словаччині «просто шалений» вплив російської агентури. 

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Теги: прем’єр-міністр Словаччина Юлія Тимошенко

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