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У Києві більше не діють поїздки за старими тарифами: що буде з коштами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві більше не діють поїздки за старими тарифами: що буде з коштами
У Києві перестали діяти поїздки за старими тарифами
фото: Unsplash

«Київ Цифровий» дав збій у перший день перерахунку невикористаних поїздок

Від сьогодні, 15 вересня, у Києві більше не можна скористатися поїздками у громадському транспорті, придбаними до підвищення тарифів. Водночас гроші за невикористані поїздки не згорять – їх мають перевести на електронний гаманець транспортної картки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний портал Києва.

Як пояснили у команді застосунку «Київ Цифровий», якщо до 14 вересня включно пасажир не встиг використати всі поїздки, придбані за старими тарифами, протягом цього тижня їхню вартість автоматично перерахують на баланс транспортної картки – у розділ «Мій Гаманець».

Наприклад, якщо на транспортній картці залишилося 10 поїздок за старим тарифом по 6,5 грн, на гаманець зарахують 65 грн. Цими коштами можна буде оплачувати поїздки вже за актуальними тарифами.

Щоб скористатися коштами у застосунку «Київ Цифровий», потрібно відкрити розділ «Транспортна карта», вибрати потрібну картку, натиснути «Мій Гаманець» та обрати «Придбати поїздки».

Власники пластикових або цифрових транспортних карток також можуть оплачувати проїзд коштами з гаманця безпосередньо через валідатор. Якщо на картці немає придбаних поїздок, валідатор автоматично спише з гаманця 30 грн за одну поїздку.

Водночас вранці 15 вересня користувачі почали скаржитися на збій у роботі транспортних карток у застосунку «Київ Цифровий». За їхніми словами, відповідний розділ застосунку був недоступний, через що виникли проблеми з придбанням поїздок та оплатою проїзду коштами з електронного гаманця.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях і тролейбусах подорожчала до 30 грн. Водночас для пасажирів, які купують кілька поїздок одночасно, діє система знижок: від 28,90 грн за поїздку при купівлі 10–19 поїздок до 25 грн при придбанні 50 поїздок.

Також пасажирам доступні місячні проїзні, у яких розрахункова вартість однієї поїздки становить близько 23,3–23,6 грн. Безлімітний місячний проїзний коштує 3656 грн.

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Теги: Київ тарифи громадський транспорт гроші транспорт квиток

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