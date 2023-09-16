«Укрпошта» змінює вартість доставки газет

За підрахунками Національної спілки журналістів, плата за доставку насправді злетить у 2,1-3,25 раза

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що «Укрпошта» змушена підвищувати вартість своїх послуг через значне збільшення витрат. Зокрема, за підрахунками Національної спілки журналістів, плата за доставку газет злетить у 2,1-3,25 раза. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Трагедія «Укрпошти». Уся країна просить «повернути листоношу Галину!».

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Під час нещодавнього засідання Спільного представницького органу профспілок Смілянський сказав, що у порівнянні з 2021 роком (саме тоді останній раз тарифи змінювалися і діяли протягом 2022–2023 рр. – «Главком») витрати на паливо у «Укрпошти» зросли у 2,5 раза, на сировину та основні матеріали – утричі, зарплати з того часу підвищились на 40%, а у 2024-му очікується підняття «мінімалки» ще на 20%. За словами Смілянського, з того часу навіть передплатна вартість, тобто ціна періодики, встановлювана видавцем зросла на 20-77%.

Тому підвищувати вартість своїх послуг змушена і «Укрпошта» шляхом спрощення та уніфікації тарифів на друковані видання. Отож замість наявних 128 тарифів, які залежать від кількості шпальт, ваги, ареалу розповсюдження та купи інших показників, «Укрпошта» пропонує перейти на два: 5 грн за один примірник – доставка по всій Україні, 4 грн – по області незалежно від шпальтності, ваги та іншого.

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Таким чином нібито 27 тарифів буде збільшено, а цілих 101 – зменшено. Ймовірно, цей 101 тариф є найменш використовуваний. За твердженням Смілянського, зроблено це, аби стало невигідно розповсюджувати багатотиражки, що вміщуються на одному папері формату А5 та мають наклади у кілька сотень тисяч екземплярів. Завдяки ним і листоноші виконували план з передплати, отримуючи відповідні премії, і сама «Укрпошта» малювала собі гарну статистику.

Очевидно, що від нових тарифів найбільше постраждають найбільш доступні малі районки, які часто й виходять на чотирьох-восьми шпальтах. Для прикладу, якщо раніше за доставку чотирьохшпальтової щотижневої газети треба було сплачувати 36 грн за пів року, то тепер доведеться 119 грн. Для видань більшого обсягу підвищення буде не таким відчутним.

А от тариф за прийом передплати очікує «покращення», яке не можуть не визнати навіть опоненти голови «Укрпошти». Якщо зараз треба платити за оформлення кожного окремого видання і залежно від терміну передплати, з нового року разовий тариф складатиме 15 грн незалежно від кількості видань та місяців, на які вони передплачуються.

Нагадаємо, у Національній спілці журналістів України закликають не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси, адже доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни.

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До слова, раніше журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа.