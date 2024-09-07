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Що заважає активному будівництву зеленої генерації? Центр Разумкова назвав причину

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Що заважає активному будівництву зеленої генерації? Центр Разумкова назвав причину
«Величезне питання, чи вкладатимуть інвестори далі у розвиток зеленої генерації, коли більше третини зароблених коштів вони не отримують», – каже експерт
ілюстративне фото: Depositphotos

Борги перед інвесторами у зелену енергетику не сприяють будівництву нових електростанцій – Центр Разумкова

Держава може прискорити будівництво зеленої генерації тим, що виплатить борги інвесторам – експерт Заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику досягла 38 млрд грн і від швидкості виплати цих боргів залежить темп будівництва нової зеленої генерації. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначаючи, що тільки сонячні та вітрові електростанції країна може побудувати швидко. 

«Сьогодні борг перед генерацією ВДЕ з боку державного Гарпоку – 38 млрд грн. Це незважаючи на те, що державні банки мають вільні гроші», – сказав Омельченко.

Він підкреслив, що держава чомусь не намагається робити щось аби віддати борги, хоча таке відшкодування боргу дозволило б профінансувати будівництво нових потужностей зеленої генерації. За його словами, рівень розрахунків з виробниками та інвесторами в зелену енергетику складає лише 60%.

«Величезне питання, чи вкладатимуть інвестори далі у розвиток зеленої генерації, коли більше третини зароблених коштів вони не отримують», – додав експерт.

Також він навів приклад 7,3 млрд грн боргу за попередні роки. А саме Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг визначила, що компанія Укренерго недоотримала ці гроші в тарифі на передачу, щоб зробити виплати за послугу зі збільшення частки ВДЕ.

«НКРЕКП чітко визначила це за результатами аудиту ще навесні. Пройшло декілька місяців і ніхто нічого не зробив, щоб погасити борги перед виробниками зеленої електроенергії», – зазначає Омельченко.

Як повідомлялося, експерти вважають, уряд має забезпечити надання банківських кредитів «Енергоатому», щоб компанія погасила свою багатомільярдну заборгованість на енергоринку. Це подолає проблему кругових боргів і прискорить будівництво нових зелених енергопотужностей.

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Теги: НКРЕКП гроші будівництво держава Укренерго

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