Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця

Звільнення Стрільця підтримали 244 народних депутатів

Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він очолював посаду з 2022 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Звільнення Стрільця підтримали 244 народних депутатів.

Що відомо про Стрільця

Руслан Стрілець очолив Міндовкілля 14 квітня 2022 року.

Він народився 30 червня 1984 року у Дніпропетровську (Дніпро з 2016-го).

З 2007 по 2012-й він обіймав посаду головного спеціаліста й заступника начальника відділу в структурних підрозділах Дніпропетровської облдержадміністрації, а з 2012 по 2014-й - був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

Після цього до 2015-го був виконуючим обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. З 2015 по 2019 обіймав посаду директора.

У 2019-му його призначили заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

З 2020 по 2022-й обіймав посаду заступника голови Міндовкілля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а з листопада 2021 по квітень 2022 – бум тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства.

Також на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Перед тим засідали профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.

До відома, Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.