Оренда квартир у прифронтовому Дніпрі дорожчає. Як змінилися ціни в липні-2026

Дніпро лишається одним із найбільших центрів для переселенців, що підтримує попит на бюджетне житло

Знайти недорогу квартиру в Дніпрі стає дедалі складніше. За останній рік оренда подорожчала в усіх сегментах житла. Попит підтримують десятки тисяч переселенців та бізнес, який переніс свою діяльність до міста через війну. Відповідно пропозиція на ринку поступово скорочується.

«Главком» проаналізував актуальні дані з провідних маркетплейсів нерухомості та з'ясував, у яких районах Дніпра ціни найвищі, а де ще можна знайти доступніше житло.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі

Зняти однокімнатну квартиру в Дніпрі сьогодні коштує в середньому 12 тис. грн – це на 9% більше, ніж рік тому. Двокімнатні помешкання здорожчали ще помітніше: медіанна ціна становить 18 тис. грн, що на 17% вище торішньої позначки. Трикімнатне житло коштує в середньому 21 тис. грн – плюс 12% за рік. Лише від початку року однокімнатні квартири подорожчали ще на 2 тис. грн, а двокімнатні – на 1 тис. грн, тобто зростання цін не сповільнюється навіть у літні місяці.

Скільки коштує оренда квартир у Дніпрі в липні 2026 року графіка: ЛУН

Окремо аналітики фіксують, яку частку зарплати дніпряни віддають за оренду однокімнатної квартири: рік тому це було близько 44% доходу, а зараз – 42%. Проте ще на початку 2026 року показник опускався до 38%, тож лише за півроку він знову підріс на 4 відсоткові пункти – орендне навантаження на гаманець мешканців міста не зменшується.

На оренду однокімнатної квартири дніпряни витрачають 42% доходу графіка: ЛУН

Чому оренда продовжує дорожчати

Дніпро лишається одним із головних міст-прихистків для людей, які вимушені покинути свої домівки внаслідок бойових дій: найбільша кількість ВПО переїхала саме до Дніпра – понад 174 тис. людей, а міський реєстр внутрішньо переміщених осіб станом на середину липня 2026 року вже містить майже 200 тис. записів. У масштабах усієї області офіційно зареєстровано близько 471,9 тис. переселенців – один із найвищих показників в Україні. Частина з них шукає постійне житло, і саме Дніпро лишається одним із найбільших центрів для переселенців, що підтримує попит на бюджетне житло та недорогу оренду навіть у літні місяці.

Додатковий тиск на ринок створює релокований бізнес: на Дніпропетровщині наразі працює понад 3,5 тис. підприємств, які перенесли роботу з небезпечніших регіонів. Разом із бізнесом до міста переїжджають і їхні співробітники, яким також потрібне житло поблизу нового місця роботи. Аналітики окремо відзначають, що Дніпро – серед класичних центрів оренди, де вартість оренди великих помешкань стабільно зростає на 18–20% щороку, і це зростання триватиме насамперед у містах із дефіцитом житлового фонду та великою кількістю переселенців.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Різниця між найдорожчим і найдоступнішим із районів, де вистачає даних для медіани, у сегменті однокімнатного житла – понад половину.

Соборний – 16 000 грн. Найдорожчий район для оренди однокімнатного житла в місті.

Найдорожчий район для оренди однокімнатного житла в місті. Шевченківський – 13 500 грн. Практично збігається із середньою ціною по місту.

Практично збігається із середньою ціною по місту. Центральний – 13 000 грн. Другий за вартістю район, ціна близька до середньоміської.

Другий за вартістю район, ціна близька до середньоміської. Чечелівський – 9 500 грн. Найдоступніший район серед тих, де вистачає оголошень для медіанної оцінки.

У Самарському, Індустріальному, Новокодацькому та Амур-Нижньодніпровському районах поки фіксується замало пропозицій для коректного розрахунку медіанної ціни.

Різниця цін між районами перевищує 6 тис. грн на місяць графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди однокімнатних квартир у Дніпрі

Рік тому, влітку 2025-го, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в оголошеннях трималася на рівні 11 тис. грн. На початку 2026 року ціни знизилися до 10,8 тис. грн – ринок трохи просів. Проте за весну й початок літа ціни знову підтягнулися, і станом на липень 2026-го медіанна вартість стабілізувалася на позначці 12 тис. грн. У результаті за рік сегмент подорожчав на 9%, а лише за останні півроку – більш як на 11%.

Після зимового спаду ціни знову пішли вгору графіка: ЛУН

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

У сегменті двокімнатного житла розрив між районами ще помітніший, ніж серед однокімнатних квартир.

Соборний – 23 000 грн. Найдорожчий район для оренди двокімнатного житла в місті.

Найдорожчий район для оренди двокімнатного житла в місті. Шевченківський – 19 000 грн. Другий за вартістю район, впевнено тримається у верхньому ціновому сегменті.

Другий за вартістю район, впевнено тримається у верхньому ціновому сегменті. Центральний – 19 000 грн. Помітно доступніший варіант порівняно з лідерами рейтингу.

Помітно доступніший варіант порівняно з лідерами рейтингу. Чечелівський – 12 500 грн. Найдешевше двокімнатне житло серед районів із достатньою кількістю оголошень.

Оренда «двушки» у Соборному районі коштує майже вдвічі дорожче, ніж у Чечелівському графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди двокімнатних квартир у Дніпрі

Рік тому, влітку 2025-го, середня вартість оренди двокімнатної квартири в Дніпрі складала 15 тис. грн. Така сама ціна була зафіксована і на початку 2026 року – ринок майже не рухався. Проте за останній місяць ціни помітно підскочили: у червні 2026 року оренда коштувала 16 тис. грн, а вже в липні піднялася до 17,5 тис. грн. У результаті за рік сегмент подорожчав на 16,6%, стільки ж – і за останні пів мроку, а лише за останній місяць ціна зросла ще на 9,3%. Це найшвидше зростання серед усіх типів квартир у місті.

За місяць оренда двокімнатних квартир подорожчала ще на 9,3% графіка: ЛУН

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі

У сегменті трикімнатного житла аналітики ЛУН наразі фіксують достатньо оголошень лише по двох районах міста.

Соборний – 27 500 грн. Найдорожчий район для оренди трикімнатного житла в Дніпрі.

Найдорожчий район для оренди трикімнатного житла в Дніпрі. Шевченківський – 20 000 грн. Другий район, де вибірка оголошень достатня для розрахунку медіани.

В інших районах наразі недостатньо оголошень про оренду трикімнатного житла для коректного розрахунку медіани – великі квартири в цих районах здають в оренду значно рідше.

Велике житло в Дніпрі здають рідко, але воно теж дорожчає графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди трикімнатних квартир у Дніпрі

Рік тому медіанна ціна оренди трикімнатної квартири в оголошеннях становила 18,8 тис. грн. До початку 2026 року вартість опустилася до 18 тис. грн, а до червня 2026-го підскочила до 21,3 тис. грн. У липні ціна впала до 21 тис. грн. За рік сегмент подорожчав на 12%, за пів року – на 16,6%, а от за останній місяць ціна, навпаки, трохи просіла – на 1,1%.

За рік великі квартири подорожчали на 12% графіка: ЛУН

«Главком» виділив головні тренди ринку нерухомості:

Соборний – незмінний лідер. У всіх типах квартир саме цей район утримує найвищі ціни оренди в місті.

У всіх типах квартир саме цей район утримує найвищі ціни оренди в місті. Чечелівський – найдоступніший варіант. Для однокімнатних і двокімнатних квартир район стабільно пропонує найнижчі ціни серед тих, де вистачає даних.

Для однокімнатних і двокімнатних квартир район стабільно пропонує найнижчі ціни серед тих, де вистачає даних. Рівномірне зростання. На відміну від міст із курортним сезоном, у Дніпрі дорожчають одразу всі типи квартир – без різких сезонних провалів чи стрибків.

У липні 2026 року оренда житла в Дніпрі продовжила дорожчати в усіх сегментах. Попереду – традиційний серпневий ажіотаж перед початком навчального року, коли попит на оренду зазвичай зростає по всій країні, тож суттєвого здешевлення ринку найближчим часом очікувати не варто.