Оренда квартир в Одесі. Як змінилися ціни в липні 2026 року (інфографіка)

Вартість оренди житла в Одесі за рік зросла до 22%

Зняти однокімнатну квартиру в Одесі сьогодні коштує в середньому 14 тис. грн

Одеський ринок оренди житла в липні 2026 року продемонстрував нерівномірну динаміку цін. Якщо однокімнатні та двокімнатні квартири впевнено дорожчають, то трикімнатні – навпаки, подешевшали за рік, хоча й показують відновлення за останні місяці. Свою роль відіграє і літній туристичний сезон: частина власників тимчасово переводить квартири в подобову оренду, що скорочує пропозицію довгострокового житла.

Аби дізнатися, як змінилися ціни у липні, «Главком» проаналізовав актуальні дані з провідних маркетплейсів нерухомості про вартість оренди одно-, дво- та трикімнатних квартир в Одесі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі в липні 2026

Зняти однокімнатну квартиру в Одесі сьогодні коштує в середньому 14 000 грн – це на 17% більше, ніж рік тому. Двокімнатні помешкання здорожчали ще суттєвіше: медіанна ціна становить 20 000 грн, що на 22% вище торішньої позначки. А ось трикімнатні квартири – 27 000 грн – це на 8% більше, ніж рік тому. Особливо останніми місяцями цей сегмент демонструє стрімке зростання.

Окремо аналітики ринку нерухомості фіксують, що частка заробітної плати одесита, яку доводиться віддавати за оренду, становить 48%. Лише за останні пів року цей показник підскочив на 8 в. п. – з 40% до 48%, що свідчить про різке прискорення подорожчання оренди відносно доходів населення.

Майже половину зарплати одесити витрачають на оренду житла графіка: ЛУН

Чому оренда в Одесі дорожчає влітку: пояснення експертів

Одним із факторів, що підганяє ціни вгору саме влітку, аналітики ринку нерухомості називають курортний сезон. У липні традиційно активізується короткострокова та подобова оренда в курортних і туристичних громадах – зокрема в окремих містах Одеської області. Частина власників на літо переводить квартири з довгострокового найму в подобовий, бо короткострокова оренда в сезон приносить більший прибуток.

Як наслідок, пропозиція квартир для довгострокового винаймання тимчасово скорочується, що підтримує або й підвищує орендні ставки в прибережних локаціях.

Цей ефект має локальний і сезонний характер – він не охоплює все місто одразу, а найбільше відчутний саме в прибережних громадах Одещини, тоді як загальний пік активності на ринку довгострокової оренди по країні традиційно припадає на кінець серпня, коли житло масово шукають студенти, молоді фахівці та родини напередодні навчального року.

Рієлторські компанії Одеси фіксують, що найбільше влітку дорожчають квартири поблизу моря та в нових комплексах: попит різниться залежно від конкретного пляжу – шумна Аркадія традиційно приваблює молодь і тримає найвищий цінник, тоді як Великий Фонтан і Крижанівка популярніші серед родин, а Лузанівка й Фонтан лишаються бюджетнішими варіантами «біля моря».

Втім, попри активний туристичний сезон, Одеса залишається під постійною безпековою загрозою: російські війська регулярно завдають ударів по місту та області, атакуючи зокрема портову й енергетичну інфраструктуру. Проте, судячи з динаміки цін «ЛУН», це поки що не стримує попит на оренду житла.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Найдорожчий та найдешевший райони міста для оренди однокімнатного житла відрізняються більш ніж удвічі.

Приморський – 18 000 грн. Абсолютний лідер за вартістю оренди однокімнатних квартир в Одесі.

Абсолютний лідер за вартістю оренди однокімнатних квартир в Одесі. Хаджибейський – 13 400 грн. Разом із Київським районом ділить середню позицію на ринку.

Разом із Київським районом ділить середню позицію на ринку. Київський – 13 400 грн . Ціна повністю збігається з показником Хаджибейського району.

. Ціна повністю збігається з показником Хаджибейського району. Пересипський – 9 500 грн. Найдоступніший район міста для оренди однокімнатного житла.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в районах Одеси графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди однокімнатних квартир в Одесі

Рік тому, у липні 2025-го, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становила близько 12 000 грн. До грудня 2025 року, у розпал опалювального сезону, ціна навіть трохи просіла – до 10 000 грн. Однак за останні пів року ринок наздогнав і перегнав торішні показники: до червня 2026-го ціна зросла до 13 000 грн, а станом на липень 2026 року медіанна вартість оренди «однушки» в Одесі сягнула 14 000 грн. Таким чином, лише за півроку сегмент подорожчав на 30%, а за останній місяць – ще на 7,7%.

Оренда однокімнатних квартир в Одесі подорожчала на 17% за рік графіка: ЛУН

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

У сегменті двокімнатного житла розрив між районами ще помітніший, ніж серед однокімнатних квартир.

Приморський – 22 800 грн. Найдорожчий район для оренди двокімнатного житла в місті.

Найдорожчий район для оренди двокімнатного житла в місті. Хаджибейський – 17 900 грн. Другий за вартістю район, що впевнено тримається в середньому ціновому сегменті.

Другий за вартістю район, що впевнено тримається в середньому ціновому сегменті. Київський – 15 500 грн. Помітно доступніший варіант порівняно з прибережними районами.

Вартість оренди двокімнатних квартир залежно від району графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди двокімнатних квартир в Одесі

Саме двокімнатні квартири показали найрізкіше зростання вартості серед усіх кімнатностей за останні пів року.

У липні 2025 року медіанна ціна оренди двокімнатної квартири становила приблизно 16 000 грн. До грудня того ж року вона суттєво просіла – до 12 500 грн, що стало найнижчою точкою за розглянутий період. Проте вже до червня 2026-го ринок відновився до 18 500 грн, а в липні 2026 року ціна сягнула 19 500 грн. У результаті за останні пів року двокімнатні квартири в Одесі подорожчали на рекордні 48%, а лише за останній місяць – ще на 5,4%.

Як змінювалися ціни на оренду двокімнатних квартир у 2025–2026 роках графіка: ЛУН

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі

У сегменті трикімнатного житла аналітики «ЛУН» наразі фіксують достатньо даних лише по одному району.

Приморський – 31 400 грн. Єдиний район, де вибірка оголошень достатня для розрахунку медіанної ціни оренди трикімнатних квартир.

У Хаджибейському, Київському та Пересипському районах наразі недостатньо оголошень про оренду трикімнатного житла для коректного розрахунку медіани – це свідчить про те, що великі квартири в цих районах здають в оренду значно рідше.

Динаміка цін оренди трикімнатних квартир в Одесі

У липні 2025 року медіанна ціна оренди трикімнатної квартири становила 25 000 грн. Проте вже до грудня вона обвалилася до 19 100 грн – це найглибше падіння серед усіх квартир. Відтоді сегмент почав активно відновлюватися: до червня 2026-го ціна зросла знову до 25 000 грн. Таким чином, за останні пів року трикімнатні квартири подорожчали на 31%. У липня ціна зросла до 26 900 грн, тобто ще на 7,6%.

Після різкого падіння трикімнатні квартири знову дорожчають графіка: ЛУН

«Главком» виділив головні тренди одеського ринку нерухомості:

Приморський – незмінний лідер. У всіх видах квартир саме цей район утримує найвищі ціни оренди, підтверджуючи статус найпрестижнішої локації міста.

У всіх видах квартир саме цей район утримує найвищі ціни оренди, підтверджуючи статус найпрестижнішої локації міста. Пересипський – найдоступніший варіант. Для однокімнатних і двокімнатних квартир цей район незмінно пропонує найнижчі ціни в місті.

Для однокімнатних і двокімнатних квартир цей район незмінно пропонує найнижчі ціни в місті. Різноспрямована динаміка кімнатностей. Однокімнатні та двокімнатні квартири дорожчають рік до року, тоді як трикімнатні залишаються дешевшими за торішні показники, попри стрімке відновлення останніх місяців.

Однокімнатні та двокімнатні квартири дорожчають рік до року, тоді як трикімнатні залишаються дешевшими за торішні показники, попри стрімке відновлення останніх місяців. Оренда випереджає зарплати. Частка доходу, яку одесити витрачають на оренду, зросла на 8 в. п. лише за півроку, тоді як за рік показник лишився незмінним – ознака різкого прискорення подорожчання саме в останні місяці.

У липні 2026 року оренда житла в Одесі продовжила дорожчати. Найбільше зростають ціни на одно- та двокімнатні квартири. Уже в серпні оренда може стати ще дорожчою: на ринок впливатимуть розпал туристичного сезону та підготовка до нового навчального року, коли традиційно зростає попит на житло. Найвідчутніше це може позначитися на квартирах у районах біля моря.