Куди зникли яйця та олія? Що відбувається у супермаркетах України: фоторепортаж

Російські удари по складах і логістичних центрах призвели до тимчасового зникнення з українських магазинів деяких продуктів

У супермаркетах Fozzy Group спостерігаються перебої з постачанням базових продуктів

Російські удари по Україні останніми днями завдали значних пошкоджень складській та логістичній інфраструктурі, через що торговельні мережі зіткнулися з перебоями у постачанні окремих товарів. Як наслідок, це вже позначилося на асортименті деяких магазинів у різних містах.

«Главком» з’ясував, яка ситуація з асортиментом продуктів у супермаркетах Києва, Львова, Хмельницького, Миколаєва та Вінниці.

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Львів

У Львові в окремих магазинах помітно скоротився асортимент товарів. Зокрема, в АТБ на деяких полицях спостерігається менше продукції, хоча загалом ситуація не критична.

З полиць Metro зникло багато товарів фото: glavcom.ua

Натомість у гіпермаркеті Metro дефіцит помітно сильніший. Там багато порожніх стелажів із позначками «Товар тимчасово відсутній». Найбільше бракує борошна, гречки, макаронів та м’ясних консервів. Водночас овочі у наявності, хоча бананів залишилося небагато.

Через російські удари по складах і ажіотаж у Metro виникли тимчасові перебої фото: glavcom.ua

Хмельницький

У Хмельницькому в супермаркетах Fozzy Group спостерігаються перебої з постачанням базових продуктів. Зокрема, у трьох магазинах мережі Thrash! покупці стикнулися з нестачею цукру та макаронних виробів.

У супермаркетах Fozzy Group спостерігаються перебої з постачанням базових продуктів фото: glavcom.ua

За словами працівника однієї з торгових точок, проблеми з асортиментом почалися кілька днів тому. Він пов’язує їх з ударами російських окупантів по складах Fozzy Group на Київщині.

У магазинах мережі Thrash! зменшилася кількість макаронних виробів фото: glavcom.ua

Водночас перебої з постачанням позначилися й на іншій мережі компанії – «Сільпо». Там також фіксують нестачу борошна, цукру та соняшникової олії.

У «Сільпо» на полицях поменшало борошна та цукру фото: glavcom.ua

Миколаїв

Миколаївські супермаркети продовжують працювати у штатному режимі, однак у деяких магазинах помітна нестача окремих продуктів. Найбільше проблем виникло з яйцями, м’ясом та рибними напівфабрикатами.

Консерви у миколаївському АТБ є у достатній кількості фото: glavcom.ua

У магазині АТБ проблем із наявністю основних продуктів немає. На полицях достатньо олії та консервів. Покупці можуть придбати як акційні, так і дорожчі товари. Водночас менше товарів залишилося у відділі цукру. Продукт є у продажу, однак полиці візуально менше заповнені. Макаронів та борошна також достатньо, хоча частину акційних позицій покупці вже розібрали.

Цукру та солі на полицях стало візуально менше, проте казати про те, що його немає зовсім – немає підстав фото: glavcom.ua

Найбільше увагу привернула повна відсутність яєць. Двоє працівниць магазину повідомили журналістам «Главкома», що самі не знають причини відсутності товару. На полицях залишалися лише перепелині яйця, яких також було небагато.

Також найпомітніший дефіцит журналісти зафіксували у відділах м’яса та риби. Більшість видів м’яса покупці вже розібрали. У продажу залишалися куряче філе та фарш, однак вибір був невеликим. Ще менше виявилося рибних напівфабрикатів – на полицях лежали лише поодинокі упаковки.

Дефіцит олії відсутній. Покупці можуть придбати як акційні, так і дорожчі товари фото: glavcom.ua

У миколаївському «Сільпо» ситуація дещо відрізняється. Стелажі з овочами та фруктами повністю заповнені, порожніх місць на них практично немає. Консервів також достатньо, хоча частину найдешевших товарів покупці вже розібрали. Найбільший попит помітний на консервовану кашу з м’ясом. Паштети, зокрема акційні, залишаються у продажу.

Найбільше миколаївців зацікавила консервна каша – її розібрали першою. Всі інші товари є в повному доступі фото: glavcom.ua

Менше продукції журналісти помітили серед побутової хімії та засобів особистої гігієни. На одній із полиць майже не залишилося туалетного паперу – покупці розібрали навіть великі упаковки. Водночас на інших стелажах товар є, хоча найдешевші позиції також закінчилися.

На полицях поменшало побутової хімії та засобів особистої гігієни фото: glavcom.ua

Вінниця

У Вінниці в супермаркетах «Сільпо» помітного дефіциту продуктів не спостерігається.

У Вінниці в «Сільпо» представлено достатньо продуктів фото: glavcom.ua

Асортимент у вінницькому магазині достатній: на полицях є крупи, овочі та м’ясо. Усі продукти доступні для покупців, перебоїв із їх наявністю наразі не фіксують.

На полицях Сільпо не спостерігається дефіцит овочів фото: glavcom.ua

Водночас у Жмеринці Вінницької області в магазинах АТБ помітно скоротився асортимент товарів. Найбільше відчувається нестача молочної продукції, м’яса, макаронних виробів та цукру. Загалом на окремих полицях товару стало менше, ніж зазвичай.

У Жмеринці в АТБ помітно скоротився асортимент товарів фото: glavcom.ua

Київ

У Києві в магазинах АТБ ситуація з асортиментом наразі стабільна. На полицях є основні категорії продуктів, помітного дефіциту товарів не спостерігається.

У Києві в магазинах АТБ не спостерігається дефіциту фото: glavcom.ua

Базові продукти та товари повсякденного вжитку доступні для покупців.

В АТБ достатньо продуктів на полицях фото: glavcom.ua

Однак у київському «Сільпо» помітно поменшало деяких продуктів: вибір яєць невеликий, відсутні окремі позиції молочної продукції та немає дешевого цукру. Також майже немає акційних круп.

У київському «Сільпо» відсутні окремі позиції молочної продукції фото: glavcom.ua

Водночас куряче філе, яке продається зі знижкою, є в наявності. Загалом продуктів у магазині достатньо, однак асортимент деяких категорій помітно скоротився.

У київському «Сільпо» зменшився асортимент яєць фото: glavcom.ua

Російські удари по складах

Росія кілька днів поспіль тероризує Україну реактивними дронами. Основний удар припадає на Київ та область, де страждає не лише цивільна інфраструктура, а й великий український бізнес.

Російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Лише у серпні внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, через які товари надходили до магазинів мережі. Частина цих об'єктів була знищена або зазнала пошкоджень, що безпосередньо вплинуло на роботу логістичної системи компанії.

Компанія призупинила найм на відкриті вакансії, скасувала запланований на осінь перегляд зарплат і преміювання за третій та четвертий квартали. Також із 1 жовтня призупинять програму добровільного медичного страхування.

Також російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування.

Чи очікувати дефіцит продуктів?

Російські удари по складах і логістичних центрах призвели до тимчасового зникнення з українських магазинів м'яса, риби, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів, а також окремих моделей побутової техніки. Водночас системного дефіциту товарів в Україні наразі не прогнозують.

Після пошкодження та знищення розподільчих центрів торговельні мережі змушені шукати нові склади, змінювати маршрути доставки та перерозподіляти запаси. Через це логістичні витрати, за оцінками учасників ринку, вже зросли приблизно у 1,5-2 рази.

Найбільше проблем через пошкодження складів виникає з товарами, які швидко псуються або потребують спеціальних умов зберігання. Насамперед йдеться про м'ясо, рибу та морепродукти, молочну продукцію, свіжі овочі й фрукти. Через перебої з холодильними складами та затримки доставки окремі товари тимчасово зникли з полиць або продаються в меншому асортименті.

Особливо складною є ситуація з холодильними складами. Після пошкодження такого об'єкта компаніям потрібно швидко знайти інше приміщення з відповідним обладнанням, а таких складських площ значно менше. Через дефіцит спеціалізованих холодильних складів у Київській області ціни на окремі товари, які потребують охолодження, можуть зрости на 5-7%.

Експерти наголошують, що йдеться насамперед про точкові та тимчасові перебої. Конкретний товар або бренд може зникнути з полиць певного магазину, але замість нього з'явиться аналог іншого виробника.

До того ж представник АТБ додав, що в мережі немає дефіциту товарів. За його словами, ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями й перепродають їх.