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Сік чи нектар: як не переплатити та що насправді в упаковці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Сік чи нектар: як не переплатити та що насправді в упаковці
Соки та нектари на полицях магазинів можуть суттєво відрізнятися за складом
фото:glavcom.ua

Два напої можуть мати схожу назву, але суттєво відрізнятися за складом

На полицях магазинів поруч із соками продаються нектари, які відрізняються від них не лише назвою, а й складом. «Главком» порівняв чотири популярні напої та з’ясував, скільки в них фруктової частини, які інгредієнти додають виробники та скільки коштує така продукція.

Що містять популярні напої

Для порівняння взяли два соки та два нектари – Galicia, «Наш Сік», «Садочок» і Jaffa.

Galicia яблучний сік прямого віджиму, 1 л – сік, виготовлений методом прямого віджиму. Його ціна становить приблизно 60–136 грн залежно від продавця та акцій.

Ціна літрової упаковки Galicia може відрізнятися більш ніж удвічі – залежно від продавця та акції.
Ціна літрової упаковки Galicia може відрізнятися більш ніж удвічі – залежно від продавця та акції.
скриншот сайту atbmarket.com

«Наш Сік» яблуко-виноград, 0,95 л – нектар, у якому частка фруктової частини становить не менше 50%. У складі зазначені концентровані яблучний та білий виноградний соки, вода, глюкозно-фруктозний сироп і цукор. Ціна – близько 46–58 грн.

«Наш Сік» яблуко-виноград містить не менше 50% фруктової частини
«Наш Сік» яблуко-виноград містить не менше 50% фруктової частини
скриншот сайту atbmarket.com

«Садочок» яблуко-виноград, 0,95 л також є нектаром. У складі зазначено 44,3% яблучного та 5,8% виноградного відновлених соків – разом близько 50% фруктової частини. Також продукт містить воду, глюкозно-фруктозний сироп і цукор. Ціна – приблизно 56–62 грн.

«Садочок» яблуко-виноград містить яблучний і виноградний соки
«Садочок» яблуко-виноград містить яблучний і виноградний соки
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Jaffa апельсиновий нектар, 0,95 л містить 60% концентрованого апельсинового соку. Крім нього, до складу входять вода, глюкозно-фруктозний сироп, цукор та лимонна кислота. Ціна становить близько 85–139 грн.

Апельсиновий нектар Jaffa містить 60% концентрованого апельсинового соку
Апельсиновий нектар Jaffa містить 60% концентрованого апельсинового соку
скриншот сайту varus.ua

Таким чином, ціна напою може відрізнятися залежно від продавця та акцій, але сама по собі не показує його склад. Назва фрукта на упаковці також не означає, що перед покупцем саме сік – у нектарі частина продукту може припадати на воду та інші інгредієнти, тому перед покупкою варто перевіряти маркування.

Чим сік відрізняється від нектару

Сік може бути прямого віджиму або відновленим із концентрату. У другому випадку до концентрованого соку додають воду, після чого отримують готовий напій. Такий продукт залишається соком, тому напис «із концентрату» сам по собі не свідчить про низьку якість.

Фруктові соки займають окрему частину асортименту напоїв у магазинах
Фруктові соки займають окрему частину асортименту напоїв у магазинах
glavcom.ua

Нектар виготовляють із соку, пюре або концентратів із додаванням води. До його складу також можуть входити цукри, мед або підсолоджувачі.

Держпродспоживслужба нагадує, що на упаковці нектару має бути зазначена частка фруктової частини. Її мінімальний показник залежить від конкретного виду фруктів. Наприклад, для чорної смородини він становить 25%, сливи – 30%, абрикоса – 40%.

На що дивитися під час покупки

Передусім варто прочитати повну назву продукту – сік, відновлений сік чи нектар. Далі слід перевірити склад і, якщо це нектар, знайти інформацію про частку фруктової частини.

Обираючи сік чи нектар, варто уважно прочитати етикетку та перевірити склад напою
Обираючи сік чи нектар, варто уважно прочитати етикетку та перевірити склад напою
glavcom.ua

Окремо варто звернути увагу на цукри. Напис «без додавання цукру» не означає, що продукт взагалі не містить цукрів. Фрукти самі мають природні цукри, тому їхню кількість можна перевірити у таблиці харчової цінності за показником «з яких цукри».

Якщо ж у складі є цукор, сироп або інший підсолоджувач, це має бути зазначено серед інгредієнтів.

Тож під час покупки краще орієнтуватися не лише на зображення фруктів на упаковці. Назва продукту, склад, частка фруктової частини та кількість цукрів дадуть значно більше інформації про те, що саме купує споживач.

Нагадаємо, раніше «Главком» перевірив, що можна придбати на нову банкноту номіналом 2000 грн, та зібрав базовий продуктовий кошик. За ці гроші можна купити м’ясо, молочні продукти, яйця, крупи, овочі та фрукти, однак для повноцінного тижневого раціону родини цієї суми недостатньо.

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Теги: продукти магазин Держпродспоживслужба

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