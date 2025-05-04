Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

«Усі схудли на 20-30 кілограмів», – розповів Вадим Кузнєцов

Вадим Кузнєцов – уродженець Сибіру, який з 1988 року мешкав у Києві. Його засудили за держраду, бо передавав інформацію про пересування українських військ та публікував дані про прильоти у своєму телеграм-каналі. Звичайно, сам він все заперечує, називає звинувачення брехнею та наклепом. Як інформує «Главом», у інтерв’ю Володимиру Золкіну колаборант заявив, що у його бараку ув’язнені схудли на 20-30 кілограмів, оскільки їсти те, чим годують у їдальні – досить складно. За словами Вадима Кузнєцова, навіть компот у них буває лише на свята, вранці та ввечері п’ють чай.

Володимир Золкін показав їдальню та процес приготування страв для в’язнів. Їдять вони тричі на день. У меню – каша з м’ясом, суп, салат. На вечерю кухар саме готував рибу. Він розповів, що тут харчуються за так званою дієтою №5, тобто не готують нічого жирного. Також у колонії випікають хліб.

Якщо дуже хочеться делікатесів, то на території є магазин. За роботу в’язні отримують зарплату, тож можуть придбати собі ковбасу, печиво, цукерки та інші продукти.

Раніше повідомлялося, що колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання.

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