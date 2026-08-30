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Бензин різко подорожчав. Ціни на пальне 30 серпня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Бензин різко подорожчав. Ціни на пальне 30 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Okko, WOG та Socar

Станом на 30 серпня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 80,88 грн за літр, дизельного пального – 92,17 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, зміни зафіксовано у двох мережах. На Socar бензин А-95 подорожчав на 1 грн – з 82,90 до 83,90 грн за літр, А-95+ – з 85,90 до 86,90 грн, А-100 – з 92,90 до 93,90 грн. Автогаз також зріс у ціні на 1 грн – з 43,90 до 44,90 грн за літр.

На «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подорожчав на 2,82 грн – з 74,94 до 77,76 грн за літр. Водночас дизельне пальне подешевшало на 66 копійок – з 89,56 до 88,90 грн, а автогаз подорожчав на 7 копійок – з 41,39 до 41,46 грн за літр.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне станом на 30 серпня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 78,90 80,90 89,90 91,90 87,90 - 42,90
OKKO 83,90 85,90 93,90 96,90 93,90 - 44,90
WOG 82,90 85,90 93,90 96,90 92,90 - 44,50
KLO 79,90 82,50 93,90 96,60 90,20 77,90 43,50
SOCAR 83,90 86,90 94,90 97,90 93,90 - 44,90
UKRNAFTA 78,90 81,90 89,90 91,90 - 76,90 42,90
БРСМ 77,76 - 88,90 - - - 41,46

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: ціни АЗС пальне дизельне пальне

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