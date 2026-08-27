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Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,57 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 27 серпня 2026 року. Порівняно з 26 серпня гривня дещо зміцнилася щодо основних іноземних валют. Зокрема, долар США та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,57, євро – 52,00 грн, польського злотого – 12,10 грн.

Курс валют станом на 27 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6716 52,0000 60,9026 12,1063 55,4340
Ощадбанк
 44,45 / 44,75 51,80 / 52,35 - - -
Приватбанк
 44,30 / 44,84 51,60 / 52,35 60,20 / 61,34 11,97 / 12,16 -
ПУМБ
  44,00 / 45,00 51,70 / 52,40 59,80 / 61,20 11,88 / 12,18 -
monobank
 44,43 / 44,83

51,67 / 52,34

 - - -
Райффайзен
 44,40 / 44,78 51,60 / 52,39 58,70 / 61,50 11,30 / 12,40 52,70 / 56,20
OTP Bank
 44,50 / 44,90 51,70 / 52,50 - - 55,20 / 56,40
Укрсиббанк
 44,42 / 44,83 51,75 / 52,35 60,00 / 61,80 - 55,10 / 56,40
* курс валют станом на 9:36 27 серпня 2026 року

За тиждень долар США подешевшав, натомість євро, британський фунт, швейцарський франк та польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.

Теги: гроші ціни курс валют Україна НБУ Нацбанк

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