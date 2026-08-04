Нацбанк розставив крапки над «і» щодо персональних даних у квитанціях

Банк пояснив, які дані мають містити платіжні документи та спростував заяви про нові правила

Національний банк України спростував інформацію «Укрпошти» про нібито нові вимоги щодо зазначення персональних даних у квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на роз’яснення Національного банку.

У НБУ зазначили, що поширені останніми днями заяви «Укрпошти» ґрунтуються на неправильному трактуванні чинних нормативних актів. За словами регулятора, вимоги щодо оформлення платіжних документів не змінювалися у бік посилення, а окремі правила, навпаки, були спрощені.

У Національному банку наголосили, що під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг не потрібно зазначати прізвище, ім’я та по батькові платника, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків – ані в платіжній інструкції, ані в документі, який підтверджує проведення операції. Водночас при оплаті готівкою у квитанції зазначають лише дані платника – прізвище, ім’я та по батькові.

Також НБУ заявив, що не встановлював окремих чи спеціальних вимог саме для «Укрпошти». За словами регулятора, однакові правила діють для всіх надавачів платіжних послуг – банків та небанківських установ.

Окремо в Нацбанку спростували інформацію про нібито обов’язковий друк паперових квитанцій. Там пояснили, що документ, який підтверджує виконання платежу, може бути наданий клієнту як у паперовій, так і в електронній формі.

Крім того, НБУ заявив, що не вимагає зазначати у квитанціях повний номер банківської картки. У разі оплати карткою номер може бути вказаний лише у замаскованому вигляді – із прихованою частиною цифр, що відповідає міжнародним правилам захисту платіжних даних.

У Національному банку додали, що перевірять практику оформлення документів за платіжними операціями «Укрпошти» на відповідність законодавству та вимогам щодо захисту прав споживачів платіжних послуг.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» заявила про зміни у паперових квитанціях під час оплати комунальних послуг та інших платежів. У компанії стверджували, що нові вимоги НБУ передбачають зазначення додаткових персональних даних клієнтів, зокрема РНОКПП, повного ПІБ, а під час оплати карткою – повного номера платіжної картки.

В «Укрпошті» заявили, що такі вимоги можуть створювати ризики для конфіденційності даних, і звернулися до НБУ, уряду та інших органів із проханням переглянути підхід. Компанія запропонувала залишати на паперових документах лише мінімально необхідну інформацію або використовувати її закодовану форму.