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Громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог: названа дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог: названа дата
фото: Depositphotos

Київський метрополітен поки працюватиме без змін

Із 21 березня наземний громадський транспорт у Києві під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ради оборони міста Києва, оприлюднене Київською міською державною адміністрацією

Повідомляється, що відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва:

  • У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.
  • Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога.
  • Водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.
  • Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

«Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги», – наголошується у повідомленні.

Також повідомляється, що Київський метрополітен поки працюватиме без змін. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Міська влада закликає киян та гостей столиці бути уважними та за можливості під час повітряної тривоги використовувати укриття для власної безпеки. 

Теги: громадський транспорт метро водій укриття транспорт Київпастранс перевезення Київ

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