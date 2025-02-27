Головна Київ
search button user button menu button

Київ переходить на дистанційне навчання: де вже введено карантин

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київ переходить на дистанційне навчання: де вже введено карантин
226 класів у різних школах Києва перейшли на дистанційне навчання через високу захворюваність на грип та ГРВІ
фото з відкритих джерел

Лише у двох районах Києва жоден клас поки що не переводили на дистанційку

У Києві через високу захворюваність серед учнів на дистанційне навчання переведено 226 класів у 60 закладах освіти. Повністю перейшли на онлайн-навчання три школи – дві в Оболонському районі та одна в Солом’янському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Департаменту освіти і науки КМДА.

Як зазначили у департаменті, станом на 26 лютого у Києві через захворюваність серед учнів на дистанційне навчання переведено 226 класів у 60 закладах освіти. Найбільше окремих класів закрили в Дарницькому районі – 83, Солом’янському – 56 та Оболонському – 29.

«У двох районах, зокрема Дніпровському та Шевченківському, жоден клас поки що не переводили на дистанційку», – додали в Департаменті.

Зазначається, що ситуація у Києві контрольована. Міські служби моніторять рівень захворюваності та оперативно реагують на виклики.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський раніше заявляв, що КМДА не закриватиме київські школи через грип та ГРВІ, а в разі перевищення епідпорогу керівники освітніх самостійно ухвалюватимуть рішення про запровадження карантину. За його словами, очільники столичних шкіл самі вирішуватимуть, чи треба перевести учнів на дистанційне навчання або призупинити освітній процес в окремих класах. Він звернувся до батьків та попросив їх не відправляти дітей у школу або в дитячий садок, якщо у них є ознаки захворювання. Натомість слід одразу звернутись до лікаря.

Теги: Київ навчання грип карантин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
25 лютого, 08:34
Люди під стінами посольства США запевняють, що Україна, на відміну від Росії, є демократією
Громадяни США влаштували пікет під своїм посольством у Києві (фото, відео)
25 лютого, 15:00
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження
29 сiчня, 06:18
Прогноз погоди на 2 лютого
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
2 лютого, 06:00
Росіяни нанесли удар балістичними ракетами по Оболонському районі Києва, де розташовані бізнес-центри та офісні приміщення
Зруйновані будівлі, пошкоджені авто, глибока вирва. Репортаж з місця ракетного удару в Києві
12 лютого, 15:21
Юрія Висоцького звинувачено в неетичній поведінці та психологічному тиску
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
13 лютого, 10:52
Росіяни атакують Україну безпілотниками
Удари «шахедами» по Україні та вибухи у Росії: головне за ніч
17 лютого, 06:19
Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
17 лютого, 10:02
Мета експозиції – нагадати, який шлях пройшли українці за три роки повномасштабної війни
На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція про стійкість українців під час війни
21 лютого, 17:46

Київ

Київ переходить на дистанційне навчання: де вже введено карантин
Київ переходить на дистанційне навчання: де вже введено карантин
На Київщині повернуто у держвласність раніше приватизовані котельні
На Київщині повернуто у держвласність раніше приватизовані котельні
Побиття 14-річного хлопця на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо кривдників
Побиття 14-річного хлопця на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо кривдників
Суд скасував передачу пам’ятки архітектури на Гончара під забудову
Суд скасував передачу пам’ятки архітектури на Гончара під забудову
Київський метрополітен продовжив термін подання анкет на курси машиністів
Київський метрополітен продовжив термін подання анкет на курси машиністів
У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю
У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
23K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
17K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
16K
Професор геології назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США
16K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua