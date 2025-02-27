Київ переходить на дистанційне навчання: де вже введено карантин

226 класів у різних школах Києва перейшли на дистанційне навчання через високу захворюваність на грип та ГРВІ

Лише у двох районах Києва жоден клас поки що не переводили на дистанційку

У Києві через високу захворюваність серед учнів на дистанційне навчання переведено 226 класів у 60 закладах освіти. Повністю перейшли на онлайн-навчання три школи – дві в Оболонському районі та одна в Солом’янському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Департаменту освіти і науки КМДА.

Як зазначили у департаменті, станом на 26 лютого у Києві через захворюваність серед учнів на дистанційне навчання переведено 226 класів у 60 закладах освіти. Найбільше окремих класів закрили в Дарницькому районі – 83, Солом’янському – 56 та Оболонському – 29.

«У двох районах, зокрема Дніпровському та Шевченківському, жоден клас поки що не переводили на дистанційку», – додали в Департаменті.

Зазначається, що ситуація у Києві контрольована. Міські служби моніторять рівень захворюваності та оперативно реагують на виклики.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський раніше заявляв, що КМДА не закриватиме київські школи через грип та ГРВІ, а в разі перевищення епідпорогу керівники освітніх самостійно ухвалюватимуть рішення про запровадження карантину. За його словами, очільники столичних шкіл самі вирішуватимуть, чи треба перевести учнів на дистанційне навчання або призупинити освітній процес в окремих класах. Він звернувся до батьків та попросив їх не відправляти дітей у школу або в дитячий садок, якщо у них є ознаки захворювання. Натомість слід одразу звернутись до лікаря.