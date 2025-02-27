Комунальники прибрали з вулиць Києва найзанедбаніші кіоски (фото)

Споруди вже не виконували своєї функції, а лише створювали відчуття занедбаності

«Київблагоустрій» запевняє: Попереду багато позитивних змін

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» показало п'ять найбільш занедбаних столичних кіосків. Вони роками псували вигляд міста й були демонтовані для впорядкування міського простору. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Київблагоустрій».

«Зовнішній вигляд міста має значення. Київ постійно розвивається, і хаотично розміщені тимчасові споруди, які перебувають у занедбаному стані, не відповідають його сучасному вигляду. Саме тому демонтаж таких об’єктів є важливим кроком у впорядкуванні вулиць та громадських просторів», – наголошують у «Київблагоустрої».

Київ постійно розвивається, і хаотично розміщені тимчасові споруди, які перебувають у занедбаному стані, не відповідають його сучасному вигляду фото: комунальне підприємство «Київблагоустрій»/Facebook

Як зазначили у комунальному підприєстві, серед останніх прикладів – п’ять кіосків, які роками псували загальну картину міста. Це напівзруйновані дерев'яні конструкції, іржаві металеві каркаси, розбиті вітрини, хаотичні рекламні наліпки та вицвілі вивіски.

Такі споруди вже не виконували своєї функції, а лише створювали відчуття занедбаності. Деякі з них давно не працювали, ставши місцем для графіті та складування сміття.

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«Київблагоустрій» показав найбільш занедбані столичні кіоски фото: комунальне підприємство «Київблагоустрій»/Facebook

Як зауважили у «Київблагоустрої», впорядкування тимчасових споруд – це не лише питання наявності документів, а й турбота про зовнішній вигляд міста. Київ має бути естетично привабливим і комфортним для всіх мешканців та гостей столиці.

Комунальники запевняють що робота у цьому напрямку триватиме і попереду ще багато позитивних змін.

Нагадаємо, у Києві триває прибирання з вулиць автомобілів які згоріли внаслідок влучань російських дронів та ракет. Значну частину таких автівок уже вивезли. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Окреме питання – покинуті автомобілі, які роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища. Очільник Київської обласної військової адміністрації доручив розробити алгоритми переміщення автомобілів на спеціалізовані майданчики «Київтранспарксервісу» і подальшого їх зберігання.

До слова, у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.