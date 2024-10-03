На Харківщині внаслідок лісової пожежі вигоріло ціле селище

Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські

У Харківській області внаслідок лісової пожежі знищено селище Піски-Радьківські, четверо людей загинули, ще двоє отримали опіки. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Згоріло ціле селище – понад тисячу будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Дві жінки-переселенки, ще одна місцева й один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум'я поширювалося шаленими темпами», – зазначив він.

За його словами, вогонь знову прийшов з Донеччини – з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Зокрема, верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські.

Згоріло ціле селище – понад тисячу будинків знищено через лісову пожежу фото: Сергій Болвінов, Facebook

Також у лісі й поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, 60 людей евакуювали.

У поліції не виключають, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли.

Нагадаємо, зранку 3 жовтня російські війська обстріляли Малоданилівську громаду на Харківщині. Внаслідок атаки ворога знищено близько 20 житлових будинків, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Перший приліт спричинив пожежу та пошкодив лінію електропередач. Спочатку повідомлялося про можливу наявність людини під завалами, але згодом ця інформація не підтвердилася. Другий приліт призвів до руйнування щонайменше двох десятків приватних будинків та пошкодження парканів і ліній електропередач. На жаль, загинула собака.

2 жовтня війська РФ вдарили касетними боєприпасами поруч зі станцією екстреної медичної допомогина Харківщині. Щонайменше одна людина постраждала.