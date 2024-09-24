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«Ефект доміно» після Volkswagen: у Німеччині банкротують виробники автозапчастин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Ефект доміно» після Volkswagen: у Німеччині банкротують виробники автозапчастин
Найстаріший виробник автомобільних деталей Klein GmbH & Co більше не працюватиме
фото: Merkur

Відомий німецький постачальник запчастин збанкрутував – понад 3 тис. співробітників можуть опинитись на вулиці

Проблеми, які зазнає автомобільна галузь Німеччини та інших країн Європи, безпосередньо впливають на ситуацію у виробництві комплектуючих. Видання Merkur пише про хвилю банкрутств великих підприємств внаслідок кризи і планів закриття заводів у Volkswagen, Mercedes-Benz та інших компаніях.

Так, про банкрутство заявив найстаріший виробник автомобільних деталей Klein GmbH & Co. KG (WKW), який працював з 1940 року. Робочі місця можуть втратити близько 3 тис. службовців компанії.

Крім того, про припинення діяльності оголосив концерн Erwin Lutz, що випускає ресори для машин з 1966 року. Робочі підприємства вже отримали повідомлення про звільнення.

Банкрутство очікує і виробника алюмінієвих комплектуючих AE Group, заснованого 1980 року. На вулиці опиниться близько 1200 співробітників підприємства.

Найбільші компанії з виробництва автомобілів скорочують обсяги випуску. Це стосується, зокрема, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault та VAG.

При цьому Merkur вказує, що несприятлива тенденція щодо банкрутств наростатиме через продовження економічної кризи. Така важка ситуація в німецькій економіці багато в чому пов'язана із зростанням цін на електроенергію.

Нагадаємо, плани Volkswagen вперше в історії закрити заводи в Німеччині – лише початок масштабного потрясіння, яке чекає на весь автопром Євросоюзу. За оцінками галузевих експертів, в ЄС налічується понад 30 неприбуткових автомобільних виробництв, серед яких не лише підприємства Volkswagen, а й заводи багатьох інших компаній, зокрема Stellantis та Renault.

До слова, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ситуацію з компанією Volkswagen і заявив зміни пов'язані із планами компанії на реорганізацію. Він також вважає, що Volkswagen знайдуть спосіб того, як вони можуть організувати виробництво автомобілів настільки ефективно, наскільки це можливо.

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Теги: автопром автомобіль Mercedes Volkswagen

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