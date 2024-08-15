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Як будуть вчитись столичні школярі. Влада дала рекомендацію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Як будуть вчитись столичні школярі. Влада дала рекомендацію
Навчальний рік 2024-2025 місто рекомендує організувати максимально в очному форматі
фото: КМДА

Цьогоріч перший дзвоник для школярів прозвучить 2 вересня

У навчальному році 2024-2025 років столичним школам рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць. З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі. Це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів», – зауважив Валентин Мондриївський.

Також він зазначив, що цьогоріч перший дзвоник для школярів прозвучить 2 вересня.

Міська влада пропонує закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Осінні канікули триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

Заступник голови КМДА нагадав, для того, щоб подолати можливі освітні втрати і розриви, новий навчальний рік передбачає не лише проведення уроків, а й організацію компенсаторних занять, індивідуальних і групових консультацій, навчальних екскурсій, проєктної діяльності тощо.

Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року.

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Теги: школярі навчання канікули освіта

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