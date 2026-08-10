На Венеціанському мосту у Києві встановлено таблички про заборону стрибків у воду

Щоліта Венеціанський міст стає місцем небезпечних розваг для відпочивальників

У київському Гідропарку на Венеціанському мосту встановили інформаційні таблички про заборону та небезпеку стрибків у воду. Про це повідомляє КП «Плесо», інформує «Главком».

Рятувальник тримає попереджувальну табличку, які становили у Гідропарку фото: КП «Плесо»

Небезпечні розваги та загроза травмування

У комунальному підприємстві зазначають, що щоліта міст стає місцем небезпечних розваг для відпочивальників. Стрибки з висоти можуть призвести до важких травм, ушкоджень шийного відділу хребта, інвалідності чи загибелі. Під водою можуть перебувати бетонні конструкції, металеві предмети або інші перешкоди. Крім того, це створює загрозу для людей, які пропливають під мостом.

Щоліта Венеціанський міст у Києві стає місцем, де люди, нехтуючи власною безпекою, стрибають у воду фото: КП «Плесо»

Рятувальники Kyiv Lifeguard Service регулярно проводять профілактичні бесіди з порушниками, однак містяни продовжують ігнорувати застереження. Нові таблички мають додатково привернути увагу до ризиків та запобігти нещасним випадкам.

Що відомо про Венеціанський міст

Венеціанський міст, який має офіційну назву Парковий, з’єднує Венеційський і Долобецький острови в Гідропарку. Конструкцію збудували у 1966 році.

Попри попередження рятувальників, стрибки з мосту у воду залишаються небезпечною розвагою для частини відпочивальників. Саме тому фахівці закликають не ігнорувати встановлені знаки та відмовитися від дій, які можуть загрожувати життю і здоров’ю.

Нагадаємо, стрибки у воду з мостів є дуже небезпечною розвагою, проте на Венеційському мосту в Гідропарку небезпека є подвійною. Рятувальники та очевидці закликають відпочивальників утриматися від екстриму, оскільки на дні річки під конструкцією мосту розташовані уламки гострої залізної арматури, на які можна наштрикнутися під час пірнання. Старший пляжний рятувальник (Beach Lifeguard Senior) оприлюднив у соцмережах відео спілкування з одним із відпочивальників.