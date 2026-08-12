Біля Дарницького вокзалу розпочався масштабний демонтаж кіосків: що буде на цьому місці

У першу чергу комунальники прибирають ряд кіосків безпосередньо біля вокзалу, які роками робили занедбаною зелену територію

Демонтаж МАФів проводиться одразу на кількох локаціях біля вокзального комплексу

Поблизу Дарницького залізничного вокзалу розпочалися масштабні демонтажні роботи. У межах впорядкування території навколо транспортної розв'язки Лівого берега заплановано прибрати близько 40 МАФів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київблагоустрій».

Демонтаж проводиться одразу на кількох локаціях біля вокзального комплексу, через який щодня проходить великий пасажиропотік.

У першу чергу прибирають ряд кіосків безпосередньо біля вокзалу, які роками заслоняли та робили занедбаною зелену територію. Після завершення демонтажних робіт ділянку повністю приберуть, рекультивують та відкриють для киян і гостей міста у форматі сучасного затишного скверу.

Нагадаємо, на вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.