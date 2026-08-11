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Два причали на столичному Подолі вартістю 22,7 млн грн повернуто державі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Два причали на столичному Подолі вартістю 22,7 млн грн повернуто державі
У 2021 році посадовці приватної компанії за підробленими документами незаконно зареєстрували право власності на ці гідротехнічні споруди
фото: Офіс генерального прокурора

У ході слідчих дій підозрюваний повернув гідротехнічні споруди у власність держави

У Києві державі повернули два причали на березі Дніпра в Подільському районі загальною вартістю 22,7 млн грн. Обвинувальний акт стосовно директора приватної компанії вже скерували до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланняям на Офіс генерального прокурора.

Як встановило слідство, у 2021 році посадовці приватної компанії за підробленими документами незаконно зареєстрували право власності на ці гідротехнічні споруди.

Під час досудового розслідування, яке проводили детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, керівнику фірми повідомили про підозру у протиправному заволодінні майном за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України. У ході слідчих дій підозрюваний повернув гідротехнічні споруди у власність держави. Наразі розслідування завершено, а справи передано до суду.

Нагадаємо, прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради. За даними «Главкома», йдеться про Олександра Супруненка, який був народним депутатом VI (2007-2012) та VIII (2014-2019) скликань, а також членом Київської міської ради.

Колишнього депутата обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

До слова, 20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Вироком суду експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

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Теги: Київ прокурор слідство земля

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