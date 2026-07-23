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Збитки у пів мільйона гривень: ексочільник КП «Плесо» отримав нову підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Збитки у пів мільйона гривень: ексочільник КП «Плесо» отримав нову підозру
Слідчі дії тривають
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час будівництва артезіанської свердловини в зоні відпочинку столичний бюджет втратив майже пів мільйона гривень

Колишньому генеральному директору комунального підприємства «Плесо» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах під час будівництва об'єкта на Троєщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Хоча в прокуратурі прізвище не називають, за даними ЗМІ, мова йде про В’ячеслава Савицького.

Слідчі встановили, що у травні 2024 року КП «Плесо» уклало договір із приватною компанією на будівництво артезіанської свердловини в зоні відпочинку «Троєщина». Загальна вартість підряду становила 3,3 млн грн.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України
Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України
фото: поліція Києва

Однак проведені експертизи виявили, що вартість фактично виконаних робіт була завищена майже на пів мільйона гривень. У результаті цієї схеми столичному бюджету завдано відповідних збитків.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного стану). Слідчі дії тривають.

Що відомо про В’ячеслава Савицького

Посадовець очолював підприємство, відповідальне за стан столичних водойм, та окремо за відпочинкові зони, впродовж 5 років, з квітня 2021-го, при чому за цей час «Плесо» не раз ставало об'єктом розслідувань та скандалів.

КП «Плесо» – це одне з найважливіших підприємств Києва. Його функції – утримання й експлуатація земель водного фонду міста, благоустрій пляжів, зон відпочинку біля водойм, очищення річок і озер. На його «балансі» – також рятувально-водолазна служба, запобігання підтопленням, контроль якості води.  

У серпні 2025 року посадовець вже отримував підозру від прокуратури за розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах. Йшлося про події 2021 року, коли Савицький нібито змовився з підрядником щодо швидкого розроблення проєкту землеустрою у відпочинкових зонах (в тому числі, на Гідропарку). У тендері перемогло саме обране підприємство, а виконання робіт воно саботувало, хоч гендиректор КП «Плесо» й підписав акт про їх виконання.

Найгучнішим скандалом для КП «Плесо» й В'ячеслава Савицького стала історія з Синім озером на Виноградарі. Воно почало міліти ще з 10 років тому, але комунальники цього «не помічали» аж до весни 2024-го, коли водойма де-факто перестала існувати. Після того, як почався скандал (а КП «Плесо» звинуватили у змові із забудовником, який, нібито, потребував землю під багатоповерхівки), озеро то наповнювали технічною водою, то оголошували тендери на його розчищення й відновлення. У підсумку вода у озері з'явилася.

У січні 2025 року повідомлялося, що екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє, постане перед судом.  Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера.

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Теги: Київ прокуратура бюджет будівництво Троєщина місцева влада

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