Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня

Юристи знайшли ознаки політичного переслідування у справі мера Ірпеня

Вручення підозри міському голові Ірпеня Олександру Маркушину є незаконним через порушення норм Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє Уніан із посиланням на адвокатів юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма, які захищатимуть права Маркушина.

«Підозру Олександру Маркушину підписав не прокурор Київської області Максим Крим, а виконувачка обов'язків Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко. За законом про прокуратуру Київська міська прокуратура прирівняна до обласної, однак кримінальний процесуальний закон не дає права пані Вдовиченко підписувати підозру очільнику Ірпеня», – зазначили адвокати, уточнивши, що був порушений пункт 1 частини 1 статті 481 КПК.

Юристи зауважили, що це є ще однією підставою вважати, що справа проти Маркушина має ознаки політичного переслідування. Окрім цього, вони зазначили, що свідком, який надав ДБР докази «злочину» є колишній міський голова Ірпеня бізнесмен Володимир Карплюк. Вручення підозри й призначення запобіжного заходу у вигляді 60 діб арешту із заставою 30 млн грн відбулися напередодні сесії Ірпінської міської ради, на якій мають розглянути питання про скасування рішень щодо оренди землі під незаконним будівництвом житлового комплексу та продовольчого ринку, до яких має відношення Карплюк.

Нагадаємо, Маркушин публічно заявив, що справа проти нього є політичним замовленням в інтересах бізнесмена й політичного опонента Володимира Карплюка. Раніше ДБР оголосило підозру меру Ірпеня у нібито незаконному перетині кордону у серпні 2022 року. Правління Асоціації міст України, зважаючи на ситуацію із Маркушиним, закликало Президента України Володимира Зеленського захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість.