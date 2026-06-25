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У столичному парку затримано чоловіка, який погрожував битою перехожим

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичному парку затримано чоловіка, який погрожував битою перехожим
«Прогулянка» агресивного чоловіка завершилася у відділку
фото: Національна поліція України

У столичному парку затримано чоловіка, який погрожував битою перехожим

В одному зі столичних парків працівники Муніципальної охорони зупинили чоловіка з металевою битою. Він поводився агресивно та чіплявся до відвідувачів. Про це повідомили у Муніципальній охороні, інформує «Главком»

Під час прогулянки в парку агресивний чоловік розмахував битою та провокував конфлікти з іншими людьми, наражаючи їх на небезпеку. На місце оперативно прибув наряд охоронців. Після зауваження чоловік частково заспокоївся, однак залишати територію парку відмовився.

«Прогулянка» агресивного чоловіка завершилася у відділку
«Прогулянка» агресивного чоловіка завершилася у відділку
фото: Національна поліція України

Муніципали викликали поліцію. Зрештою порушника передали правоохоронцям, а його «прогулянка» завершилася у відділку. Йому може загрожувати кримінальна відповідальність за хуліганство.

Нагадаємо, у Києві затримали п’ятьох чоловіків, які через словесний конфлікт жорстоко побили до смерті 58-річного перехожого. Аби приховати сліди злочину, нападники намагалися знищити карти пам'яті з камер відеоспостереження. Тіло чоловіка з тяжкими травмами голови та грудної клітки виявили на березі річки по вулиці 6-та Лінія Садова в Оболонському районі.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні компанія молодиків відпочивала біля кав’ярні, яка належить одному з фігурантів. Між одним із них та випадковим перехожим спалахнула сварка. У відповідь п’ятеро чоловіків почали бити потерпілого руками, ногами та дерев’яною палицею. Згодом його силоміць відтягнули за будівлю кав’ярні, прив’язали мотузкою до дерева і продовжили катування, ігноруючи благання припинити.

Теги: Київ кримінал чоловік

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