У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами

Затримується рух деяких тролейбусів, трамваїв та автобусів

Унаслідок масованої атаки в ніч на 19 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Про це повідомляє Главком із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Затримки та зміни маршруту

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.

Затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв № 14, 15, 18 та автобусів № 2, 9, 50, 112.

За маршрутами трамваїв № 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:

№ 14-Т – просп. Відрадний – Дегтярівський шляхопровід.

Як курсуюють тролейбуси

Рух тролейбусів організовано так:

№ 19 – пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 31 – вул. Милославська – Дегтярівський шляхопровід.

№ 35 – Кадетський Гай – бульв. Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана, далі за власним маршрутом;

№№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. «Почайна»;

№№ 16, 23 – до ст. м. «Дорогожичі».

Як курсуюють автобуси

Рух автобусів організовано так:

№ 2 – вул. Вахтанга Кікабідзе – вул. Любомира Гузара – вул. Вадима Гетьмана – вул. Шулявська;

№ 9, 14-Т – бульв. Вацлава Гавела – вул. Волноваська – вул. Миколи Василенка, далі за власним маршрутом;

№ 50 – вул. Юрія Іллєнка – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Ростиславська – вул. В'ячеслава Чорновала, далі за власним маршрутом.

№ 112 – до вул. Івана Микитенка – вул. Січових Стрільців.

Рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

Також повідомлялося, що в Києві станція метро «Лукʼянівська» тимчасово не працюватиме для пасажирів через пошкодження, яких зазнав її наземний вестибюль під час масованої російської атаки в ніч проти 19 липня.

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.