Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами
фото: КМДА

Затримується рух деяких тролейбусів, трамваїв та автобусів

Унаслідок масованої атаки в ніч на 19 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Про це повідомляє Главком із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Затримки та зміни маршруту

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.

Затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв № 14, 15, 18 та автобусів № 2, 9, 50, 112.

За маршрутами трамваїв № 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:

  • № 14-Т – просп. Відрадний – Дегтярівський шляхопровід.

Як курсуюють тролейбуси

Рух тролейбусів організовано так:

  • № 19 – пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 31 – вул. Милославська – Дегтярівський шляхопровід.
  • № 35 – Кадетський Гай – бульв. Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана, далі за власним маршрутом;
  • №№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. «Почайна»;
  • №№ 16, 23 – до ст. м. «Дорогожичі».

Як курсуюють автобуси

Рух автобусів організовано так:

  • № 2 – вул. Вахтанга Кікабідзе – вул. Любомира Гузара – вул. Вадима Гетьмана – вул. Шулявська;
  • № 9, 14-Т – бульв. Вацлава Гавела – вул. Волноваська – вул. Миколи Василенка, далі за власним маршрутом;
  • № 50 – вул. Юрія Іллєнка – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Ростиславська – вул. В'ячеслава Чорновала, далі за власним маршрутом.
  • № 112 – до вул. Івана Микитенка – вул. Січових Стрільців.

Рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

Також повідомлялося, що в Києві станція метро «Лукʼянівська» тимчасово не працюватиме для пасажирів через пошкодження, яких зазнав її наземний вестибюль під час масованої російської атаки в ніч проти 19 липня. 

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

Читайте також:

Теги: громадський транспорт Київ ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДСНС показала руйнування та пожежі у 5 районах Києва після атаки
Рятувальники дістають людей із вогню: ДСНС показала руйнування в Києві (фото)
Сьогодні, 04:54
Європа зробила новий крок на підтримку України
Саміт у Києві завершився важливою декларацією. Що в документі
15 липня, 21:43
У Києві спалахнула пожежа після атаки РФ, загинула людина є постраждалі (оновлено)
У Києві спалахнула пожежа після атаки РФ, загинула людина є постраждалі (оновлено)
8 липня, 15:02
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
8 липня, 08:06
На Київщині та в Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер
На Київ і область насувається негода: оголошено перший рівень небезпеки
7 липня, 15:26
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
6 липня, 05:10
Київ перебуває під атакою ворога
Росія атакує Київ: постраждала людина, виникли пожежі
28 червня, 05:30
«Прогулянка» агресивного чоловіка завершилася у відділку
У столичному парку затримано чоловіка, який погрожував битою перехожим
25 червня, 18:21
Новий транспорт обладнаний кондиціонерами та системами опалення
На маршрути Києва вийшли нові тролейбуси та автобуси (фото)
23 червня, 11:08

Новини

РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві
РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві
У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)
Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)
Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені
Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені
Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників
Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників
Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці
Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
73K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
67K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua