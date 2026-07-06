Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ
Київ зазнав масованої атаки
фото: ДСНС

Рятувальники оприлюднили кадри з місць ударів, де триває пошук людей, ліквідація пожеж і розбір завалів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків нічної масованої атаки Росії на Київ. У кількох районах столиці пошкоджені багатоповерхові будинки, тривають рятувальні роботи, є загиблі та десятки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У ДСНС повідомили, що найбільших руйнувань зазнали Подільський, Дарницький та Оболонський райони столиці. Так, у Подільському районі рятувальники вивели на свіже повітря 17 людей із пошкодженого житлового будинку. Ще 28 мешканців вдалося врятувати з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Крім того, зафіксовано падіння уламків на рівні 16-го поверху 25-поверхового будинку.

Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ фото 1
фото: ДСНС

Водночас тривають пошуково-рятувальні роботи у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок влучання сталося руйнування конструкцій із другого по п'ятий поверхи.

Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ фото 2
фото: ДСНС

У Дарницькому районі уламки влучили у 25-поверховий будинок на рівні четвертого поверху. В іншому житловому будинку сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Ще за однією адресою через влучання уламків загорілися квартири з 23-го по 25-й поверхи висотки.

Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ фото 3
фото: ДСНС
Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ фото 4
фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що рятувальники та всі профільні служби продовжують працювати на місцях ударів. Триває ліквідація наслідків атаки, розбір завалів і пошук можливих потерпілих.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок у столиці постраждали 24 людини. «Наразі в столиці 24 постраждалих внаслідок атаки. 14 із них госпіталізували. В тому числі двох дітей — 7 та 8 років», – зазначив міський голова.

За словами Кличка, у Дарницькому районі рятувальники врятували з пошкодженого будинку 22 людей. Водночас під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили двох загиблих. На верхніх поверхах будинку залишалися заблоковані мешканці, яких продовжують деблоковувати.

Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі триває евакуація мешканців.

У Подільському районі, за інформацією міського голови, внаслідок влучання уламків у 21-поверховий будинок сталося часткове руйнування між третім і четвертим поверхами.

Також пошкодження зафіксовано в Оболонському районі. Там виникла пожежа складської будівлі, а також сталося влучання на території нежитлової забудови.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням балістиних ракет та інших засобів повітряного нападу. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти Київ авіаудар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
1 липня, 15:16
Те, що G7 виступає єдиним фронтом щодо України, Мерц вважає ключовим сигналом для Кремля
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
17 червня, 01:10
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року
18 червня, 08:22
Наслідки ворожого удару по Дніпру
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
18 червня, 13:22
Комунальники оглядають провал асфальтового покриття біля Бессарабського ринку
У центрі Києва вдруге за день утворилося провалля на дорозі (фото)
9 червня, 16:16
Уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську
Україна «привітала» Путіна з Днем Росії. Підтверджено ураження двох НПЗ та хімічного комбінату
12 червня, 11:34
Унаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа
Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля
19 червня, 18:35
Від Гітлера до Путіна: Київ опинився під бомбами о четвертій ранку
85 років тому нацисти атакували Київ. Через десятиліття історія повторилася
22 червня, 06:16
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії на рік
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії на рік
24 червня, 19:51

Новини

Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ
Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ
Дощі розмили Національне військове кладовище. Який вигляд мають поховання (відео)
Дощі розмили Національне військове кладовище. Який вигляд мають поховання (відео)
Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла
Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла
«Стискається серце». Рятувальники показали, який вигляд має Київ із неба після бомбардування
«Стискається серце». Рятувальники показали, який вигляд має Київ із неба після бомбардування
У Києві триває скандал через нову Алею пам'яті
У Києві триває скандал через нову Алею пам'яті
Гинуть риба, птахи та комахи. У Києві рятувальники очищають озеро, в яке після російської атаки потрапило паливо
Гинуть риба, птахи та комахи. У Києві рятувальники очищають озеро, в яке після російської атаки потрапило паливо

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua