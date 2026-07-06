Рятувальники показали фото наслідків масованої атаки на Київ

Рятувальники оприлюднили кадри з місць ударів, де триває пошук людей, ліквідація пожеж і розбір завалів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків нічної масованої атаки Росії на Київ. У кількох районах столиці пошкоджені багатоповерхові будинки, тривають рятувальні роботи, є загиблі та десятки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У ДСНС повідомили, що найбільших руйнувань зазнали Подільський, Дарницький та Оболонський райони столиці. Так, у Подільському районі рятувальники вивели на свіже повітря 17 людей із пошкодженого житлового будинку. Ще 28 мешканців вдалося врятувати з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Крім того, зафіксовано падіння уламків на рівні 16-го поверху 25-поверхового будинку.

фото: ДСНС

Водночас тривають пошуково-рятувальні роботи у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок влучання сталося руйнування конструкцій із другого по п'ятий поверхи.

фото: ДСНС

У Дарницькому районі уламки влучили у 25-поверховий будинок на рівні четвертого поверху. В іншому житловому будинку сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Ще за однією адресою через влучання уламків загорілися квартири з 23-го по 25-й поверхи висотки.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що рятувальники та всі профільні служби продовжують працювати на місцях ударів. Триває ліквідація наслідків атаки, розбір завалів і пошук можливих потерпілих.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок у столиці постраждали 24 людини. «Наразі в столиці 24 постраждалих внаслідок атаки. 14 із них госпіталізували. В тому числі двох дітей — 7 та 8 років», – зазначив міський голова.

За словами Кличка, у Дарницькому районі рятувальники врятували з пошкодженого будинку 22 людей. Водночас під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили двох загиблих. На верхніх поверхах будинку залишалися заблоковані мешканці, яких продовжують деблоковувати.

Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі триває евакуація мешканців.

У Подільському районі, за інформацією міського голови, внаслідок влучання уламків у 21-поверховий будинок сталося часткове руйнування між третім і четвертим поверхами.

Також пошкодження зафіксовано в Оболонському районі. Там виникла пожежа складської будівлі, а також сталося влучання на території нежитлової забудови.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням балістиних ракет та інших засобів повітряного нападу.