Перевести дитину в іншу школу тепер можна онлайн: як працює новий сервіс у Києві

Переведення дитини в іншу школу тепер можна оформити без обов'язкового особистого візиту до навчального закладу

У столиці запрацювала нова електронна послуга, яка дозволяє батькам дистанційно подати заяву на переведення дитини до іншого закладу загальної середньої освіти. Тепер увесь процес можна пройти онлайн, без обов'язкового особистого візиту до школи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Сервіс доступний винятково для комунальних шкіл Києва, які відкрили відповідний набір на переведення учнів та відрахування.

Як скористатися послугою:

авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі послуг Києва,

вибрати сервіс «Переведення дитини в нову школу»,

заповнити та подати електронну заяву,

відстежувати статус опрацювання заяви онлайн.

Під час подання заяви батьки можуть обрати бажаний тип класу та форму здобуття освіти, якщо такі доступні в обраному закладі. Зокрема, передбачена можливість вибору між класами загального типу (денними або змішаними), дистанційними та спеціальними класами, а також різними формами навчання – очною, дистанційною, дистанційною з українознавчим компонентом, вечірньою, заочною, мережевою чи екстернатною. Такий підхід дозволяє врахувати індивідуальні потреби дитини та побажання родини.

Для завершення процедури переведення необхідно отримати підтвердження від нового закладу освіти про можливість зарахування за наявності вільних місць. Після цього попередній заклад оформлює відрахування, а документи учня передаються до нової школи.

У КМДА наголосили, що протягом 2025–2026 років через Портал послуг Києва подано понад 2 970 заяв до перших класів. Лише з 1 квітня 2026 року батьки вже подали понад 1,7 тис. онлайн-заяв на вступ.

Нагадаємо, Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який може змінити правила вакцинації в Україні. Дітей без щеплень за календарем пропонують не допускати до шкіл, дитсадків і закладів оздоровлення. Урядовий законопроєкт №15286 «Про захист населення від інфекційних хвороб» зареєстрований у парламенті 1 червня 2026 року. Документ має замінити чинний закон 2000 року та оновити регулювання у зв'язку з ухваленим у 2022-му Законом «Про систему громадського здоров'я».