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Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

У Києві завершує роботу масштабна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річному ювілею всесвітньо відомого художника Івана Марчука

Цими вихідними на киян та гостей столиці чекають магічні традиції на свято Купала, фінальний шанс побачити унікальну виставку геніального Івана Марчука та театральні вистави – від комедії абсурду «Урок» до ексцентричної постановки «Комахи». А меломанів запрошують відвідати рок-концерт O.Torvald або виступ легендарного хору імені Верьовки. 

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 20-21 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї

Виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових» 

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 1

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових. 

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.   

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 2

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 3

У Музеї історії міста Києва завершується масштабна виставка «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука.

Ювілейна експозиція відкриває багатогранний світ митця: вона розгортається на всіх виставкових поверхах музею та демонструє майже 250 творів Івана Марчука. Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Святкування Купала в Музеї просто неба у Пирогові

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 4

Цієї неділі киян запрошують долучитися до великого святкування Купала в Музеї просто неба у Пирогові. 

Для гостей підготували насичену й різноманітну програму:

  • Автентичні купальські обряди: від прикрашання купальського дерева (Марени) до традиційних хороводів;
  • Виступи фольклорних колективів, які роками збирали і зберігали унікальні літні пісні з різних куточків України;
  • Запальні народні танці під відкритим небом, що століттями об’єднували українську молодь на гуляннях;
  • Майстер-класи з плетіння вінків: досвідчені етнографи розкажуть про таємні значення кожної квітки й допоможуть сплести власний унікальний вінок;
  • Великий ярмарок народних промислів: найкращі майстри та ремісники з усієї країни привезуть свої вироби – від традиційного глиняного посуду до сучасних прикрас в етностилі.
  • Також співак і музикант Khayat виконає свої відомі хіти в чуттєвій акустичній версії.

Коли: 21 червня, початок о 16:00.

Місце проведенняе: вул. Академіка Тронька, 1.

Театри

Мюзикл «Комахи»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 5

Мюзикл «Комахи» у постановці Оксани Тараненко створений за мотивами п’єси братів Чапеків «З життя комах» (1923) - твору, що вражає своєю пророчою актуальністю й сьогодні та надихає на нове українське прочитання.

Композитор Іван Небесний разом із поетом і лібретистом Миколою Бровченком створили фантасмагоричний сучасний мюзикл, який досліджує процеси розлюднення та високу ціну збереження людяності.

У центрі сюжету – поет Фелікс, який у сновидінні переживає спотворене віддзеркалення власного життя: світ, де люди набувають подоби жорстоких комах. Перед ним постає складний вибір – залишитися людиною чи прийняти правила бездушної реальності, у якій слово перетворюється на інструмент влади й маніпуляції. Його талант приносить успіх, гроші та вплив – але ціною втрати власної сутності.

Постановка ставить відкрите й тривожне запитання: який вибір робить людство сьогодні – і чи зможе воно прокинутися від власного кошмару.

Коли: 20 червня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Урок»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 6

Вистава за антип’єсою Ежена Йонеско «Урок». Скромна учениця приходить до професора на приватне заняття. Спершу – арифметика та граматика, але згодом звичайний урок починає перетворюватись на дуель: мова стає знаряддям влади, знання – формою насильства, а навчання – механізмом підкорення, а те, що мало просвітлювати, перетворюється на пітьму.

Ми стаємо свідками не просто картин ускладненої чи кризової свідомості – це і є свідомість, яка руйнується та розпадається перед нами в реальному часі. Чи здатне людство в абсурді, в якому живе, зробити роботу над помилками? Чи це і є кінець цивілізації?

Провокативна комедія про те: чи стане пошук сенсу, без жодної гарантії його знайти, найголовнішим сенсом сьогодення.

Коли: 20 червня о 18:00.

Місце проведення:: Малий театр, вул. Олеся Гончара, 33.

Вистава «Обережно – жінки!»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 7

«Обережно: жінки!!!» – блискуча французька комедія, після якої ви ще довго згадуватимете найсмішніші моменти. У центрі історії – чоловік, який примудрився жити одразу з трьома жінками. Кожна з них упевнена, що саме вона – єдина в його житті. І все йде чудово... поки одного дня цей ідеально побудований світ не починає руйнуватися просто на очах.

Несподівані зустрічі, кумедні непорозуміння, ревнощі, хитрі виправдання та блискавичні імпровізації запускають справжній комедійний вихор, у якому кожна нова сцена стає смішнішою за попередню. Чим відчайдушніше герой намагається врятувати ситуацію, тим ближчим стає грандіозний провал. А коли правда починає виходити назовні, стримати сміх уже неможливо.

Французький гумор, який підкорив мільйони глядачів. Яскраві персонажі та блискучі діалоги. Захопливий сюжет із несподіваними поворотами

На сцені: Лілія Ребрик, Ганна Саліванчук, Ольга Атанасова, Олексій Суханов, Владислав Дмитрук.

Коли: 20 червня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Концерти   

Поп-хіти у виконанні симфонічного оркестру на терасі Gulliver 

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 8

20 червня на терасі Gulliver прозвучать хіти улюблених поп-артистів у симфонічному виконанні GosOrchestra. У програмі: хіти Adele, Dua Lipa, Lady Gaga, Bruno Mars, Coldplay, Avicii та інших популярних і культових виконавців.

Коли: 20 червня, 18:30.

Місце проведення: Тераса Gulliver, Спортивна площа, 1А, 5-й поверх.

«Дискоаеробіка» на Поляні ВДНГ

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 9

На Поляні ВДНГ відбудеться вечірка проєкту «Дискоаеробіка». Цього вечора за атмосферу відповідатимуть резиденти «Так а шоти?» – XXV Kadr та Olvipmiss.

На гостей чекає добірка хітів 80-х, 90-х, 00-х і 10-х років – музика, яка об’єднує покоління та змушує танцювати з перших акордів. Вечірка проходитиме просто неба, серед зелених локацій ВДНГ. Для відвідувачів працюватимуть бар із прохолодними напоями та коктейлями, а також фудкорт, де можна буде перепочити між танцями та перекусити.

Коли: 20 червня, 17:00.

Місце проведення: Поляна ВДНГ та Сад гамаків, проспект Академіка Глушкова, 1.

Сольний концерт O.Torvald

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 10

У суботу планується великий ексклюзивний сольний концерт O.Torvald. Це єдиний концерт гурту у Києві цього літа. O.Torvald – це голос українського року, справжній драйв та щирість, а кожен виступ бенду – вибухова суміш адреналіну та емоцій.

Містян запрошують відчути енергію справжнього року наживо.

Коли: 20 червня, 18:00

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1А.

Концерт Bah.Roma на терасі D12

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 11

У неділю, 21 червня, Bah.Roma дасть сольний концерт під відкритим небом на терасі центру D12. Червневий вечір, тераса і незабутня атмосфера, яку творить музикант – чудовий спосіб провести вихідні.

Коли: 21 червня, 18:00.

Місце проведення: Тераса «Д12», вул. Десятинна, 12.

Хор ім. Г. Г. Верьовки

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 12

Концерт Національного академічного народного хору України імені Григорія Верьовки – це музично-театралізована програма, яка представляє вокальну та танцювальну культуру всіх регіонів України. У виступі беруть участь хор та оркестр колективу.

Захід проходитиме на території простору Межигір'я WeekendPark, який поєднує відпочинок на природі та розваги.

Коли: 21 червня, 17:00.

Місце проведення: WeekendPark, вул. І. Франка, 19.

Концерт Cheev у Feels Garden

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 13

У неділю в Києві відбудеться великий концерт Cheev. Виконавець пропонує унікальне звучання, в якому поєднує жанри інді та альтернативи з особливим вокалом і ліричними текстами.

Коли: 21 червня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1А.

Стендапи  

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 14

«Сімейна терапія» – це комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. «Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен.  

Коміки: Паша Пінчук, Вова Маслов, 3. Даша Білоцерковець, Наталія Скорик.

Коли: 20 червня, 16:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Недільний стендап

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 червня фото 15

Вечір комедії від «Бродячого стендапу», де виступатимуть четверо яскравих та харизматичних коміків, зробити ваш вечір смішнішим. Виступ проходитиме у камерному залі, де все створено для стендапу.

На глядачів чекають найкращі історії, свіжі спостереження та жива імпровізація. 

Коміки: Марк Свиридюк, Богдан Боярин, Ден Че, Паша Пінчук, Андрій Бережко.

Ведучий: Євген Лещенко.

Коли: 21 червня, 18:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

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Теги: вихідні стендап концерт столиця виставка мистецтво театр музеї відпочинок Київ вистава

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