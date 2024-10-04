Активістки Femen влаштували перформанс із роздяганням біля посольства Ірану (фото)

Активістки роздягнулися біля посольства Ірану в Києві

Сьогодні, 4 жовтня, активістки руху Femen влаштували акцію біля посольства Ірану в Києві. У такий спосіб вони висловили протест проти надання військової підтримки Росії Тегераном. Про це повідомляє Oboz. ua.

Активістки приїхали до дипломатичного представництва на мопеді з наклейками у вигляді прапора Ісламської Республіки Іран, а також із російським триколором. Вони наклеїли їх на двері будівлі посольства.

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Femen було засновано в Україні 2008 року як міжнародний громадський рух. Відтоді він прославився оголеними акціями протесту, зокрема проти дискримінації жінок і корупції. Лідеркою організації є Ганна Гуцол.

Раніше повідомлялося, що Іран передав Росії більше 200 балістичних ракет, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на американські, українські й іранські джерела. А саме: йдеться начебто про тактичні ракети наземного запуску «Фатх-360» з імовірною дальністю до 110 км.

На думку експертів КБФ, Росія купує ракети в Ірану та КНДР передовсім з економічних та політичних причин.

Фахівці погоджуються, що цим імпортом Кремль компенсує дефіцит власних виробничих потужностей. В Росії катастрофічно не вистачає кваліфікованих робітників. Водночас Іран та Північна Корея, з одного боку, мають арсенал ракет і не надто витрачають його, з іншого – використовують на оборонному виробництві своє більш мотивоване населення. За деякими даними, невелика КНДР тримає на військових заводах більше 500 тис. працівників.

Крім того, іранська та північнокорейська «оборонки» значно краще захищені від українських ударів та західних санкцій.