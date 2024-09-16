Президент Казахстану вважає, що зараз варто шукати миру, вивчивши пропозиції різних країн

За словами Токаєва, подальша ескалація війни призведе до «непоправних наслідків для всього людства»

Росія «непереможна у військовому сенсі», тому продовження війни призведе до «непоправних наслідків». Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час його візиту до Казахстану.

За словами Токаєва, подальша ескалація війни призведе до «непоправних наслідків для всього людства», зокрема для країн, прямо залучених до «російсько-українського конфлікту». На його думку, зараз варто шукати миру, вивчивши мирні пропозиції різних країн.

Очільник Казахстану також заявив, що у 2022 році було втрачено «хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я» після відмови укласти Стамбульську угоду.

Нагадаємо, Олаф Шольц розширює свою діяльність у Центральній Азії, шукаючи економічної взаємодії та геополітичної координації. Він став першим канцлером Німеччини за десятиліття, який відвідав цей регіон.

Раніше італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Як відомо, напочатку повномасштабного вторгнення РФ до України російський диктатор Володимир Путін тиснув на президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо постачання окремих видів озброєння російській армії.

До слова, Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

Як повідомлялося, Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб.