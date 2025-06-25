Антимонопольний комітет оштрафував «Київводоканал» на 10 млн грн. Хто ще отримав покарання

Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету прийняла п'ять рішень щодо порушення конкурентного законодавства у діях суб’єктів господарювання

Антимонопольний комітет України 24 червня ухвалив п'ять рішень щодо порушення суб'єктами господарювання вимог конкурентного законодавства; загальна сума штрафів – 23,3 млн грн. Про це повідомила пресслужба АМКУ за підсумками засідання Тимчасової адміністративної колегії, інформує «Главком».

Повідомляється, що колегія визнала зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуги з централізованого водовідведення (приймання стічних вод) дії Приватного акціонерного товариства «АК «Київводоканал». Порушення полягало в розробленні та застосуванні компанією Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва.

«Київводоканал» оштрафовано на 10,095 млн грн та зобов’язано припинити порушення й усунути його наслідки протягом двох місяців», – повідомили в Антимонопольному комітеті.

Крім того, за даними АМКУ, міська влада легітимізувала порушення «Київводоканалу», затвердивши правила приймання стічних вод розпорядженням від 12 жовтня 2011 року №1879. Це також визнано порушенням конкурентного законодавства, і Київська міська рада зобов’язана його усунути у двомісячний строк.

Ще два рішення Тимчасової адмінколегії АМКУ стосувалися спотворення результатів торгів.

Так, за даними Комітету, приватне підприємство ПП «Щит Безпеки» та ДчП «Рекламатаун» узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції під час закупівлі охоронних послуг, проведеної «Київпастрансом» у 2018 році. Компанії оштрафовані на 662,5 тис. грн.

«Товариство з обмеженою відповідальністю «РКІ – Консалтинг» та товариство з обмеженою відповідальністю «НВО «Ромсат» вчинили змову під час торгів на закупівлю систем для проведення випробувань радіообладнання, проведених Всеукраїнським науково-виробничим центром стандартизації та метрології у 2017 році. Компанії оштрафовані на 10,318 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Також Тимчасова адмінколегія АМКУ визнала порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції дії товариства з обмеженою відповідальністю «МВВ Інструментс». Йдеться про повідомлення неправдивих відомостей на фасаді аптечного закладу «Аптека низьких цін». Такий напис в АМКУ кваліфікували як поширення інформації, що вводить в оману. За порушення «МВВ Інструментс» оштрафоване на 2,28 млн грн.

Нагадаємо, комісія Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель скасувала рішення про визначення переможцем тендеру товариства з обмеженою відповідальністю «Везерфорд Україна», дочірньої компанії ірландсько-американської Weatherford International, яка була визнана НАЗК спонсором війни.