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У Святошинському районі Києва стався вибух: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Святошинському районі Києва стався вибух: є постраждалі
Поліція працює на місці події
фото: Національна поліція України

Внаслідок події постраждали четверо осіб 

У Святошинському районі столиці чоловік на вулиці привів у дію боєприпас. Унаслідок детонації він отримав тілесні ушкодження. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Окрім самого правопорушника, через вибух постраждали ще троє людей, які перебували поруч. Медики надають допомогу всім травмованим.

На місці надзвичайної події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі інциденту.

Нагадаємо, вранці 2 вересня на столичних Березняках сталася стрілянина за участю представників Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За версією СБУ, конфлікт виник під час невідкладних слідчих дій у справі, пов'язаній із заступником командира Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим. Служба безпеки стверджує, що він мав контакти з російськими спецслужбами та готував замах на одного з лідерів російського опозиційного руху.

 Сам Каплунов заявив, що його утримували на таємному об'єкті та чинили на нього фізичний і психологічний тиск. За його словами, свідчення про співпрацю з російськими спецслужбами він дав під примусом.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у справі про стрілянину вже є дві підозри – співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР. Глава держави також анонсував кадрові рішення в обох структурах: заступників керівників, які мають відповідати за ситуацію, буде звільнено.

Теги: Київ вибух боєприпаси

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