У Києві чутно вибухи, працює ППО

У столиці триває шоста тривога від початку доби

Мешканців та гостей столиці закликають залишатися в укриттях та безпечних місцях до завершення повітряної тривоги

У четвер, 3 вересня, близько 16:13 під час повітряної тривоги у Києві було чутно гучний вибух. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Перед вибухом у столиці та передмісті було чути роботу сил протиповітряної оборони.

Мешканців та гостей столиці закликають залишатися в укриттях та безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші та не викладати в мережу кадрів роботи ППО чи влучань.

Нагадаємо, станом на 15:41 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих безпілотників., а також ворожої балістики.

Зауважимо, це вже шоста тривога нової доби.

Тривоги у Києві

3 вересня 2026 року

№ 🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість 1 00:04 00:46 42 хв. 2 03:19 03:55 36 хв. 3 05:23 07:23 2 год. 4 08:12 09:32 1 год. 20 хв. 5 10:58 14:20 3 год. 22 хв. 6 15:41

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1653-й день повномасштабної війни Росії проти України.