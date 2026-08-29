Рух Житомирською трасою частково відновлено

Транспорт у напрямках Києва та Житомира рухатиметься однією смугою

У Київській області організовано рух транспорту на ділянці траси М-06 Київ – Чоп, яку раніше було перекрито. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, рух здійснюватиметься в обох напрямках – до Києва та до Житомира – однією смугою правої частини автодороги, що веде у напрямку Житомира.

На місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух. Водіїв закликають бути уважними, враховувати тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних.

Нагадаємо, напередодні на Київщині було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці з 15-го до 32-го км автодороги М-06 Київ – Чоп в обох напрямках. Для водіїв було визначено маршрути об'їзду.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на підприємство у селі Мила Бучанського району виникли масштабна пожежа та детонація. За останніми даними, загинули щонайменше 27 людей, ще 42 отримали травми, серед постраждалих – четверо дітей. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину.

Серед загиблих – голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Він одним із перших прибув на місце атаки, щоб допомогти людям, та загинув унаслідок детонації. Дідич очолював громаду понад 30 років – із 1994 року.