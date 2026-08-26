На Бучанщині горіла складська будівля (фото)

Вогонь охопив 375 кв. м приміщення

У Петропавлівській Борщагівці Київської області рятувальники ліквідували пожежу у триповерховій складській будівлі, площа займання становила 375 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Повідомлення про пожежу на вулиці Соборній надійшло до Служби порятунку сьогодні о 10:23. На місце оперативно прибули рятувальники Бучанського району.

Пожежа на вулиці Соборній фото: ДСНС Київщини/Facebook

Після прибуття вони встановили, що горить покрівля триповерхової складської будівлі.

Пожежа сталася у триповерховій складській будівлі фото: ДСНС Київщини/Facebook

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 14:17. Вогонь поширився на площу 375 кв. м.

До гасіння залучили 18 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС, а також одного працівника і одну одиницю техніки сільських пожежних Петропавлівської Борщагівки.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, у лісопарковій зоні Голосіївського району Києва вибухотехніки вилучили уламки російського безпілотника, збитого Силами оборони під час останньої ворожої атаки. Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі.