На Бучанщині горіла складська будівля (фото)
Вогонь охопив 375 кв. м приміщення
У Петропавлівській Борщагівці Київської області рятувальники ліквідували пожежу у триповерховій складській будівлі, площа займання становила 375 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС Київщини, інформує «Главком».
Повідомлення про пожежу на вулиці Соборній надійшло до Служби порятунку сьогодні о 10:23. На місце оперативно прибули рятувальники Бучанського району.
Після прибуття вони встановили, що горить покрівля триповерхової складської будівлі.
Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 14:17. Вогонь поширився на площу 375 кв. м.
До гасіння залучили 18 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС, а також одного працівника і одну одиницю техніки сільських пожежних Петропавлівської Борщагівки.
Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.
Нагадаємо, у лісопарковій зоні Голосіївського району Києва вибухотехніки вилучили уламки російського безпілотника, збитого Силами оборони під час останньої ворожої атаки. Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі.
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