У пансіонаті «Добрий дім» не вижив ніхто: нові подробиці трагедії на Київщині

Будівля для літніх людей зазнала найбільших руйнувань унаслідок вибухів

Пансіонат для літніх людей «Добрий дім» у селі Мила на Київщині опинився найближче до епіцентру вибухів після російської атаки 28 серпня. Саме на цю будівлю припав основний удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Відомо, що внаслідок атаки та подальшої детонації боєприпасів у Милій загинули щонайменше 38 людей. Більшість жертв перебували у пансіонаті для літніх людей. Остаточну кількість загиблих мають встановити після завершення ідентифікації тіл.

За словами журналістки Діани Буцко, основний удар припав на пансіонат для літніх людей «Добрий дім», розташований найближче до епіцентру вибуху. Вона повідомила, що всі люди, які на той момент перебували всередині, загинули. Будівля пансіонату практично знищена. Світлі стіни почорніли від пожежі, замість вікон залишилися отвори, а дах повністю зруйнований.

Місцеві жителі розповідають, що ввечері 28 серпня чули два удари. Після другого почалася масштабна детонація, яка тривала всю ніч. Уламки боєприпасів розкидало житловою забудовою, а частина з них продовжувала детонувати й наступного дня.

Мешканці Милої також розповідають, що знали про розташований неподалік об'єкт. За словами місцевих, протягом останніх місяців вони помічали там рух спеціального транспорту. Водночас достеменно про призначення об'єкта жителям не повідомляли.

Один із власників зруйнованого готелю «Цитадель» Андрій заявив, що після другого удару ситуація стала критичною. У той момент у підвалі готелю перебували близько 15 людей. Їх вдалося вивести зі сховища, після чого вони перебіжками дісталися підземного переходу.

Місцева жителька Жанна розповіла, що внаслідок вибухів загинув її чоловік. У момент атаки він разом з іншим чоловіком перебував у підвалі будинку навпроти пансіонату. Сама жінка мала повернутися додому близько 20:00, однак запізнилася.

Жителі села тепер ставлять питання, чому боєприпаси зберігалися настільки близько до житлової забудови. Місяцем раніше схожа трагедія сталася у Вишневому, де після удару також відбулася детонація на складах. Тоді загинули семеро людей, ще 26 постраждали.

Нагадаємо, за фактом удару по складах у селі Мила та подальшої детонації відкрито кримінальне провадження. Володимир Зеленський заявив, що відповідальні за рішення, які призвели до трагедії, мають понести відповідальність. Він наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками.