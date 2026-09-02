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Рух транспорту Європейською площею в Києві буде обмежено до 6 вересня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту Європейською площею в Києві буде обмежено до 6 вересня (схема)
Фахівці виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини
фото: village.com.ua

Роботи проводитимуть поетапно, без повного перекриття руху транспорту

У Києві з 3 до 6 вересня частково обмежуватимуть рух Європейською площею. На ділянці від вул. Хрещатик до Володимирського узвозу проводитимуть поточний ремонт проїжджої частини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  КМДА.

«Із 3 до 6 вересня частково обмежуватимуть рух Європейською площею у Шевченківському районі столиці. Фахівці Шевченківського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці площі – від вул. Хрещатик до Володимирського узвозу», – йдеться у повідомленні.

Схема обмеження руху Європейською площею на час ремонту
Схема обмеження руху Європейською площею на час ремонту
інфографіка: Київавтодор

У відомстві зазначили, що роботи проводитимуть поетапно, без повного перекриття руху транспорту.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 8 вересня частково обмежено рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі столиці. Фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та понижатимуть бортовий камінь.

Також у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Теги: Київ дороги ремонт

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