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Атака на Київ: з'яивлися перші фото наслідків падіння уламків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Київ: з'яивлися перші фото наслідків падіння уламків
Наслідки нічної атаки на столицю
фото: КМВА

Унаслідок ворожої атаки у Подільському районі столиці є руйнування

У ніч проти 10 вересня в столиці України пролунали вибухи. Київська міська військова адміністрація показала наслідки падіння уламків у Подільському районі столиці.

Атака на Київ: з'яивлися перші фото наслідків падіння уламків фото 1
Наслідки нічної атаки на столицю
Наслідки нічної атаки на столицю

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня в столиці України пролунали вибухи. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

«Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом», – повідомив Кличко.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце. У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Попередньо, один потерпілий, проте КМВА уточнює інформацію. Як додав мер столиці Віталій Кличко, у Подільському районі один постраждалий – гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.

Теги: Київ обстріл

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