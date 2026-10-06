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Броварський міськрайонний суд перейшов на особливий режим роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Броварський міськрайонний суд перейшов на особливий режим роботи
Причиною встановлення особливого режиму роботи стали постійні повітряні тривоги та масовані обстріли Києва і Київської області
фото: Судова влада

Метою встановлення особливого режиму роботи є збереження життя та здоров’я суддів, працівників апарату суду та відвідувачів

Броварський міськрайонний суд Київської області встановив особливий порядок роботи з 5 жовтня до 30 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ суду № 8с-о. 

Як зазначено в указі, причиною стали постійні повітряні тривоги та масовані обстріли Києва і Київської області, а метою є збереження життя та здоров’я суддів, працівників апарату суду та відвідувачів.

Броварський міськрайонний суд перейшов на особливий режим роботи фото 1

Суддям рекомендовано:

  1. Утримуватися від проведення відкритих судових засідань за участю учасників судових справ. Якщо засідання вже призначені на цей період, за можливості їх рекомендують переносити на іншу дату із завчасним попередженням про це осіб, які беруть у них участь.
  2. Розглядати лише невідкладні судові справи – зокрема, питання про взяття під варту та продовження строків тримання під вартою.
  3. У разі оголошення повітряної тривоги в Броварах та Броварському районі суддям і працівникам апарату негайно залишати робочі місця та прямувати до найближчого укриття.

«Тобто формально це не наказ про повне припинення роботи суду. Документ встановлює особливий режим, а формулювання щодо відкритих засідань має рекомендаційний характер. Але практичний наслідок очевидний: у жовтні 2026 року потрапити на звичайне відкрите судове засідання в Броварському суді може бути проблематично, а основний акцент робиться на розгляді невідкладних справ», – пояснив адвокат Дмитро Бузанов.

Водночас адвокат наголосив, що суд передбачив необхідність завчасного попередження учасників перенесених засідань. За його словами, сторонам, адвокатам та іншим учасникам процесу варто заздалегідь перевіряти інформацію про дату і час засідання, а не їхати до суду «наосліп».

Теги: суд Бровари Київщина

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