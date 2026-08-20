21 серпня в Києві оголошено днем жалоби

Один із пошколдених внаслідок масованої атаки російської окупаційної армії будинок у столиці. 20 серпня 2026 року

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу в місті загинули 12 людей

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу в місті загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

У День жалоби в Києві будуть приспущені прапори на всіх будівлях комунальної власності. Також міська влада рекомендує приспустити державні прапори на спорудах державної та приватної форм власності.

Окрім цього, 21 серпня в столиці заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами.

У Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.