Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено
Наслідки сьогоднішньої ранкової російської дронової атаки зафіксували у двох районах Київської області. Про це сьогодні, 24 липня, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації, інформує «Главком»
Зазначається, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, також немає поранених жителів.
Зокрема, у Броварському районі внаслідок атаки РФ пошкоджений автомобіль. У Фастівському районі пошкоджений приватний житловий будинок.
«Усі оперативні служби продовжують працювати на місцях, фіксують наслідки атаки та надають необхідну допомогу власникам пошкодженого майна», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку ранку у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога, зокрема відбулася ракетна атака на столицю. Про руйнування наразі невідомо, але медиків, за словами Кличка, викликали у Святошинський район.
До слова, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.
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