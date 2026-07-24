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Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
Працівники поліції фіксують наслідки атаки
фото: Національна поліція України

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено

Наслідки сьогоднішньої ранкової російської дронової атаки зафіксували у двох районах Київської області. Про це сьогодні, 24 липня, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації, інформує «Главком»

Зазначається, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, також немає поранених жителів.

Зокрема, у Броварському районі внаслідок атаки РФ пошкоджений автомобіль. У Фастівському районі пошкоджений приватний житловий будинок.

«Усі оперативні служби продовжують працювати на місцях, фіксують наслідки атаки та надають необхідну допомогу власникам пошкодженого майна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку ранку у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога, зокрема відбулася ракетна атака на столицю. Про руйнування наразі невідомо, але медиків, за словами Кличка, викликали у Святошинський район.

До слова, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: обстріл Київщина

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