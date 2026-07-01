Ворог вдарив балістикою по Одещині: є загиблі та поранені

На території одного з підприємств на Одещині виникла пожежа

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще 13 – постраждали

Удень 1 липня ворог завдав балістичного удару по Одещині. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередніми даними глави регіону, двоє людей загинуло, ще 13 постраждало, з них 11 – госпіталізовано. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У звʼязку з цим там виникла пожежа, але нині займання вже ліквідовано.

На місці удару працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, 1 липня росіяни атакували дроном маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Є загиблі та поранені.

Крім того, внаслідок нічних російських атак на Дніпропетровщині загинула жінка, троє людей отримали поранення. Серед постраждалих – вагітна жінка. Зокрема, у Дніпровському районі росіяни атакували БпЛА п'ять автозаправних станцій у Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах.

До слова, 29 червня росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Є загиблі та поранені.