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Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати
Дарʼя Гончар та її мама бігли до укриття, але не встигли...
фото: #Шотам

Прощання з Дарʼєю Гончар та її матір'ю відбудеться  24 червня на Байковому кладовищі 

В одній зі столичних лікарень померла 30-річна Дарʼя Гончар та її мати, які постраждали внаслідок російського обстрілу столиці в ніч на 2 червня. Жінки не встигли добігти до укриття, повідомляє «Главком» із посиланням на  медіа «#Шотам».

«17 травня ми бачилися з Дашею на нашому етнофестивалі «Віднайдені», а за два тижні, 2 червня, вона разом з мамою постраждала від російської масованої атаки на столицю. Тоді вони бігли до укриття, але не встигли… З важкими пораненнями опинилися в реанімації й увесь цей час боролися за життя», – написали в медіа.

Прощання з Дашею та її матір'ю відбудеться у середу, 24 червня, на Байковому кладовищі о 15:00.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали п'ять медичних установ та 11 закладів освіти. Раніше стало відомо, що померла постраждала через обстріл 2 червня студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько.

Також у ніч на 2 червня 2026 року трагічно загинула мешканка столиці Вероніка Чуян. Жінка дістала смертельні поранення від вибуху ворожої ракети, коли прямувала зі своїми малолітніми синами до укриття у підземному паркінгу сусіднього будинку.

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Теги: Київ обстріл смерть

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