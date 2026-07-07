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ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ, у Вишневому роботи ще тривають
фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, російський удар по Вишневому забрав життя семи людей, ще 26 осіб дістали поранення

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на всіх локаціях у Києві, які постраждали внаслідок масованої російської атаки.

Водночас у Вишневому Київської області ліквідація наслідків ракетного удару триває. Про це повідомляє «Главком» із ДСНС.

У Києві, зокрема в Подільському районі, надзвичайники демонтували та вивезли 1 580 кубометрів будівельного сміття. За остаточними даними ДСНС, внаслідок російського удару по столиці загинули 19 людей, ще 61 особа постраждала.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому фото 1
фото: ДСНС

Натомість у Вишневому рятувальники продовжують розбирати завали, ліквідовувати осередки пожеж та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучено кінологічні розрахунки.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому фото 2
фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, російський удар по Вишневому забрав життя семи людей, ще 26 осіб дістали поранення. Руйнувань зазнали приватні будинки, об'єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому фото 3
фото: ДСНС

Для гасіння пожеж задіяли авіацію: гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому фото 4
фото: ДСНС

Загалом на місці працюють майже 200 рятувальників та 55 одиниць спеціальної техніки. Також постраждалим і їхнім родинам допомагають психологи ДСНС.

7 липня вранці стало відомо, що у Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Також повідомлялось, що унаслідок російської масованої атаки у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 га житлової забудови. 

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Теги: ДСНС ракетна атака Київщина Київ гелікоптер рятувальники

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