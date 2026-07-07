ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому
За інформацією ДСНС, російський удар по Вишневому забрав життя семи людей, ще 26 осіб дістали поранення
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на всіх локаціях у Києві, які постраждали внаслідок масованої російської атаки.
Водночас у Вишневому Київської області ліквідація наслідків ракетного удару триває. Про це повідомляє «Главком» із ДСНС.
У Києві, зокрема в Подільському районі, надзвичайники демонтували та вивезли 1 580 кубометрів будівельного сміття. За остаточними даними ДСНС, внаслідок російського удару по столиці загинули 19 людей, ще 61 особа постраждала.
Натомість у Вишневому рятувальники продовжують розбирати завали, ліквідовувати осередки пожеж та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучено кінологічні розрахунки.
За інформацією ДСНС, російський удар по Вишневому забрав життя семи людей, ще 26 осіб дістали поранення. Руйнувань зазнали приватні будинки, об'єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі.
Для гасіння пожеж задіяли авіацію: гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.
Загалом на місці працюють майже 200 рятувальників та 55 одиниць спеціальної техніки. Також постраждалим і їхнім родинам допомагають психологи ДСНС.
7 липня вранці стало відомо, що у Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Також повідомлялось, що унаслідок російської масованої атаки у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 га житлової забудови.
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